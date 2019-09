Både kvitto och stress - pustar över AIK-stjärnans ''omöjliga'' program

AIK har gått igenom ett landslagsuppehåll där man fått se åtta spelare resa på landslagsuppdrag. Ett splittrat AIK således inför den guldstrid som nu återupptas i helgen.

- Det är en konsekvens av att vi gör bra saker så det gäller att anpassa sig men det är klart Rikard Norling vill ju helst ha alla spelare på plats, säger sportchefen till FotbollDirekt.se.



Det är en period som kostar på lite extra för flera av de allsvenska storklubbarna.

Malmö FF i synnerhet - men även AIK.

Åtta namn har varit borta på landslagsuppdrag under en känslig tid, ett allsvenskt uppehåll som ska bordlägga känsliga förberedelser inför den närmast rekordjämna allsvenska tätstrid som nu ligger och väntar. Två av dessa i U21 och resten på a-landslagsnivå.



- Det kostar på men samtidigt så måste man tycka om det som sker. Jag tror vi hade fem namn från AIK eller med tydlig AIK-koppling i landslaget som spelade mot Färöarna och Norge, säger Björn Wesström till FotbollDirekt.se.

- Det är som med Europa, det är speciellt - men man måste välja att söka energi i det. Det är ett måste och vi har ju viss erfarenhet av att hantera sådana här grejer i rätt många år nu. Vi är ju inte minst svenska mästare så något jävla rätt gör vi ju, säger han och fortsätter så här:

- Men det är klart att är man a-lagstränare som Rikard Norling så vill man ju ha så många spelare som möjligt på plats, men samtidigt så vill han ju ha framgångsrika spelare han också.

- Nej, tar man spelare på så hög nivå som exempelvis vi i AIK gör så är det en del av spelet.



Hur mycket oroas man för att spelare ska komma tillbaka skadade och plötsligt kanske få se hela lagets säsong näst intill förstöras?

- Det finns ju risker. Försöker att inte tänka på det. Jag tror inte man kan göra det, för då dräneras man. Om jag var så här från början...ja, men jag tror det. Jag har nog alltid haft målsättningen att sikta högre än där vi befinner oss och i det ingår Europa och landslagsspel - och spelare som blir utlandsproffs.



- Vad jag har gjort under uppehållet? Men jag har jobbat med budgetprocessen för 2020 som i allra högsta grad pågår. Lägerupphandlingar och planering av försäsongen 2020. Ja, det pågår för fullt grejer inför nästa säsong. Det är så det fungerar. Man är hela tiden längre fram i tiden, oavsett guldstrid.



Där till kommer sportchefen in på ett namn som allt mer börjar framstå som en av AIK:s absoluta främsta affärer över ett 2000-tal som som fått se så många stora AIK-insatser på transfermarknaden, allt från Champions League 1999 fram till i dag.

Sebastian Larssons värde går inte att miste på - liksom en matchmängd som inte liknar så mycket annat.



- Om jag imponeras lite extra av någon så är det Sebastian Larsson. Hans program är otroligt, som han orkar. Titta på hur han fortsätter att imponera. Titta på hur många matcher han överhuvudtaget har spelat den här säsongen och i synnerhet sedan vi startade Europaspelet. Att då spela båda EM-kvalen med den kvalité han gör...ah, det visar vilken otroligt skicklig yrkesman det här är, säger han och adderar ytterligare en tankesväng:



- Hur många matcher hade han spelat i England när han kom till AIK, 80 stycken...? Och så har han bara fortsatt sedan dess. Och hur mycket det nu än är så är det ingen kille som har minsta iver över att vara extra ledig.



17 matcher har Sebastian Larsson spelat sedan Kalmar FF i början av juli - Champions League-kvalet började sedan tre dagar senare.



HÄR nedanstående har FotbollDirekt.se listat AIK-stjärnans samtliga matcher sedan i början av juli i samband med Europa League-starten.





FAKTA 6 juli: Kalmar start (56 min). 9 juli: Ararat bänk (inhopp 45 min). 13 juli: Elfsborg start (65 min). 17 juli: Ararat start (90 min). 20 juli: Helsingborg, bänk, inhopp i 57:e min. (33 min speltid) 24 juli: Maribor (90 min). 27 juli: Sirius bänk, inhopp i 67:e min. (23 min speltid). 31 juli: Maribor start (utbytt i 89:e). 8 aug: Sheriff (90 min). 11 aug: AFC, bänk inhopp i 57:e min. (33 min speltid). 15 aug: Sheriff (90 min). 18 aug: Kalmar FF (90 min). 22 aug: Celtic (90 min). --- omgång 21 Östersund 25 aug (avstängd). 29 aug: Celtic (90 min). 1 sep: Djurgården (90 min). 5 sep: Färöarna, start (72 min). 8 sep: Norge (90 min).

Du kanske även vill läsa: