Räknar inte bort Blåvitt: "Jag är djupt imponerad"

Bakom Djurgården, AIK och Malmö skuggar fyra utmanare där det bara skiljer tre poäng mellan fyran Häcken och sjuan IFK Norrköping. FD:s krönikör Patrick Ekwall tar här tempen inför jakten på topp 3-lagen.



FEM FRÅGOR TILL KRÖNIKÖR PATRICK EKWALL



Det snackas mycket om topptrion Djurgården, AIK och Malmö - men tätt bakom skuggar ändå Häcken som bara har fyra poäng upp till förstaplatsen. Paulinho dessutom igång nu. Kan Häcken vinna guld eller är tappet av Jeremejeff för märkbart och avståndet till serieledning för stort?



- De kan förstås vinna ett SM-guld, liksom de andra lagen i toppstriden. Men då måste Häcken börja vinna ”stora” matcher. Tappet av Jeremejeff är tufft och kan förstås inverka på förmågan att de störa de bästa lagen. Annars har Häcken ett relativt bra schema kvar. På pappret.



Hammarby hade en makalös svit under sommaren där de vann, vann och vann samtidigt som de öste in mål, men så fort de mötte ett topplag blev det förlust (0-2 borta mot Norrköping i söndags) och nu väntar dessutom Blåvitt och AIK härnäst. Vad tror du om Bajens chanser att nå Europaplats? För guldet kan vi väl avskriva, eller?



- Inget ska avskrivas förrän det är definitivt. Och Hammarbys öde avgörs nog i de närmaste matcherna. Har de slagkraft nog mot lagen på övre halvan, den frågan är förstås given. Där har detta Hammarby en del kvar att bevisa och det kommer i slutändan avgöra om det blir en Europaplats eller inte.



IFK Göteborg då, vårens stora överraskning som fortsätter att imponera men som nu har ett blytungt schema kvar med Bajen, AIK och Malmö på bortaplan samt Häcken och Djurgården hemma. Detta gör väl att Blåvitt kan glömma Europaplats va?



- Årets stora överraskning. Jag är djupt imponerad över hur de har hanterat det här året. Jag tror också att de kan göra livet tufft för alla motståndare de har kvar. Sett till trupp/spelare ska de inte ha en möjlighet på Europaplatserna, men sett till vad de åstadkommit med den truppen/spelarna så kan de faktiskt lösa det.



På tal om IFK Göteborg så har de en formtoppad Robin Söder i laget. Anfallaren har gjort tio ligamål i år, två färre än skytteligaledande Muamer Tankovic. Med tanke på att såväl Carlos Strandberg (tolv mål) som Jordan Larsson på elva fullträffar är borta, vem håller du som favorit till att kamma hem skytteligan? Även Markus Rosenberg, Tarik Elyounoussi och Mohamed Buya Turay har gjort tio mål i år. Ett getingbo även där, med andra ord...



- Ja, det är svårtippat. Möjligt att Buya Turay har en fördel då han är given i alla matcher och Dif har ett gäng sämre motståndare kvar.



Till sist så har ju IFK Norrköping studsat tillbaka efter en knackig första halva av serien och helt plötsligt är de med i racet om Europa igen. Fixar "Peking" en tredjeplats? Och Sead Haksabanovic, som var iskall i våras, har nu vaknat till liv. Är han just nu Norrköpings bästa spelare?



- Haksabanovic har varit strålande, ytterligare ett bevis på att det kan ta ett tag att acklimatisera sig i allsvenskan. Men det är främst defensiven som gjort Peking till en vinnare igen. Det ska bli oerhört intressant att se vad de kan göra mot Malmö i nästa omgång.