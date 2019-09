LÜHR: "Sätter mina pengar på Dif-stjärnan - har växlat upp"

Det är rafflande kring allsvenska guld- och bottenstriden, platserna om Europa samt skytteligatiteln. Nedan fokuserar FD:s nya krönikör Mathias Lühr på de två sistnämnda punkterna.

- Jag sätter mina pengar på Buya Turay som skytteligavinnare, konstaterar han.



FEM FRÅGOR TILL FOTBOLLDIREKTS MATHIAS LÜHR



Det snackas mycket om topptrion Djurgården, AIK och Malmö - men tätt bakom skuggar ändå Häcken som bara har fyra poäng upp till förstaplatsen. Paulinho dessutom igång nu. Kan Häcken vinna guld eller är tappet av Jeremejeff för märkbart och avståndet till serieledning för stort?



- Häcken har en tendens att vika ner sig mot 08-lagen, både med och utan Paulinho. Man har också både AIK och Hammarby kvar på schemat, därtill ett derby IFK Göteborg och formstarka IFK Norrköping. Om inte Andreas Alm trillar med nerver, inställning och historia så blir det ungefär som vanligt för Häcken under hösten. Man följer guldracet på lagom avstånd alltså. Inget guld, men goda chanser till Europa. Så skulle jag sammanfatta det.



Hammarby hade en makalös svit under sommaren där de vann, vann och vann samtidigt som de öste in mål, men så fort de mötte ett topplag blev det förlust (0-2 borta mot Norrköping i söndags) och nu väntar dessutom Blåvitt och AIK härnäst. Vad tror du om Bajens chanser att nå Europaplats? För guldet kan vi väl avskriva, eller?



- Kan Bajen utnyttja Tele2 arena så har man alla möjligheter att sluta topp fyra, trots att det återstående motståndet är mastigt på papperet. Matcherna mot Malmö FF, AIK, IFK Göteborg, Häcken och Djurgården spelas alla på Tele2 och Hammarby är obesegrat på hemmaplan så här långt i år.



IFK Göteborg då, vårens stora överraskning som fortsätter att imponera men som nu har ett blytungt schema kvar med Bajen, AIK och Malmö på bortaplan samt Häcken och Djurgården hemma. Detta gör väl att Blåvitt kan glömma Europaplats va?



- Jag tror att Blåvitt får oerhört svårt att nå Europa sett till det återstående schemat. Samtidigt kan man bara slappna av och blåsa på härifrån och in i mål, klubben har redan gjort galet mycket mer än någon förväntat sig. På alla plan.



På tal om IFK Göteborg så har de en formtoppad Robin Söder i laget. Anfallaren har gjort tio ligamål i år, två färre än skytteligaledande Muamer Tankovic. Med tanke på att såväl Carlos Strandberg (tolv mål) som Jordan Larsson på elva fullträffar är borta, vem håller du som favorit till att kamma hem skytteligan? Även Markus Rosenberg, Tarik Elyounoussi och Mohamed Buya Turay har gjort tio mål i år. Ett getingbo även där, med andra ord...



- Mina pengar sätter jag på Buya Turay, även om Robin Söder är en stor personlig favorit och Tankovic är stekhet. Jag tycker ändå att Dif-stjärnan har växlat upp och jag tror att han kommer få massor av målchanser under hösten. Då har man till och med råd att missa en del, som Buya Turay gjort ganska mycket i år, och ändå vinna skytteligan.



Till sist så har ju IFK Norrköping studsat tillbaka efter en knackig första halva av serien och helt plötsligt är de med i racet om Europa igen. Fixar "Peking" en tredjeplats? Och Sead Haksabanovic, som var iskall i våras, har nu vaknat till liv. Är han just nu Norrköpings bästa spelare?



- Med den form man visade mot Bajen och det schema som återstår så skulle jag inte räkna bort Peking från någonting. Haksabanovic är en spännande spelare som nu börjar hitta rätt efter en blek vår. Då är han bra, inte sällan bäst i IFK Norrköping.