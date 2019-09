Fortsatt starka papper för allsvenska stjärnan

Kalmars mittbacksstjärna Fidan Aliti förlorar inte med sitt Kosovo. Under lördagen kom 15:e raka utan förlust då Tjeckien besegrades med 2-1 i EM-kvalet. Aliti spelade hela matchen.



Han är en av Kalmars viktigaste spelare och har en även en tongivande roll i Kosovos landslag.



Sedan Fidan Aliti tog sig in i landslaget har Kosovo 15 raka matcher utan förlust. Under lördagen togs en tung skalp hemma mot Tjeckien då Kosovo vann med 2-1. Detta alltså mot en nation som tog sig till EM-semifinal med namn som Milan Baros och Pavel Nedved 2004.



Aliti spelade hela matchen där AFC Eskilstunas kapten Anel Rashkaj hoppade in i slutet. Nu väntar gruppettan England i nästa match för Kosovo - som ligger tvåa med två pinnar ner till just Tjeckien.