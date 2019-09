Därför är MFF och Djurgården favoriter - och inte AIK Idag 12:24

Mathias Lühr

Allsvenskan laddar om under Sveriges EM-kvalande. Men det är svårt att ta ögonen från en höstavslutning med förutsättningar att bli episk. Åtta omgångar återstår innan avslutningen den 2 november - och här är några snabba tankar kring topplagens respektive slutspurter.



Schemafavoriten 1 - Malmö FF: Jag ser egentligen bara en match på det återstående schemat där Malmö FF möjligen INTE skulle vara favorit, och det är uppe på konstgräset på Tele2 arena i mötet med ett snabbt spelande Hammarby. Annars är det gynnsamma hemmamöten mot potentiella guldkonkurrenter som AIK, IFK Norrköping och IFK Göteborg - samt ett hemmaderby mot Helsingborgs IF.



Om Malmö FF inte hade Europaspelet som extra bagage under hösten så hade jag ropat ut laget som klara favoriter till SM-guldet i det här läget. Nu, så blir det nog en rysare.



Schemafavoriten 2 - Djurgårdens IF: Inledningen på slutspurten är ju den på pappret enklaste av alla topplagen. Helsingborg, Sundsvall, Falkenberg och Östersund ska ju bara städas av om Djurgården vill ta det första SM-guldet sedan 2005.



Men avslutningen är tuffare, med ett derby (vi vet hur Djurgården presterat i dessa under många år nu) mot Bajen, Blåvitt borta och en svår finish i Norrköping.

Känslan är att blåränderna bör ha rejäl fart i benen inför de fyra avslutande omgångarna för att flyga vidare i guldstriden ända in i novemberkaklet.



''En-match-i-taget-laget'': AIK möter bland annat Häcken, Hammarby och Blåvitt, det är något att bita i direkt för Rikard Norling & co när seriespelet drar igång igen.

Så klassiska en-match-i-taget är nog rätt melodi för att klösa sig fast i toppen. Det är tre matcher där AIK givetvis är favoriter, men det är också tre matcher som det lätt kan förloras poäng i.

Sista fem omgångarna är däremot betydligt roligare på pappret, där bara besöket på Stadion i Malmö suddar ut det tydliga favoritskapet för de regerande mästarna.

Här behöver man snabbt komma ur startblocken, och hoppas på rappare steg än i senaste derbysegern över Djurgården.



Schematorsken 1 - Häcken: Vet inte varför riktigt, men det är uppenbart att Häcken inte gillar att möta 08-lagen, speciellt inte på bortaplan. Nu väntar både AIK (i och för sig hemma) och Hammarby på Tele 2 arena under avslutningen - och det är dåliga nyheter för laget från Hisingen. Lägg till ett bortaderby mot Blåvitt och så IFK Norrköping på Bravida Arena och Andreas Alms mannar får svårt att ta rygg på guldtåget när det så småningom lämnar perrongen.



Just den där avgörande karaktären och konsekventa ryggraden har ju inte direkt varit Häckens adelsmärke. Typ någonsin.



Schematorsken 2 - IFK Göteborg: Hammarby, AIK och Malmö FF - alla på bortaplan. Och så Häcken och Djurgården hemma på Gamla Ullevi. Usch, det är ett riktigt jobbigt avslutningsschema för Blåvitt, och man får nog nöja sig med att konstatera att DEN svängom - både sportsligt och ekonomiskt - man tagit med föreningen under 2019 håller mycket hög allsvensk klass.

Det blir nog ingen guldstrid i år, men det är skönt att ha tillbaka ett starkt Blåvitt i allsvenskan elitskikt när vi blickar framåt.



Klättraren IFK Norrköping: Får Malmö FF borta i återstarten, sen skulle jag säga att IFK Norrköping är rätt klara favoriter i sex matcher fram till Djurgården kommer på besök i säsongens sista omgång. Örebro (h), AFC (h), Falkenberg (b), Sundsvall (b), Kalmar FF (h) och Häcken (b) är matcher som man ska fixa och då finns också möjligheten att ta rätt fina kliv uppåt i tabellen.

En ny plats i Europa nästa säsong är solklart inom räckhåll.



Jokern Hammarby. Alltså, hemmamöten i de riktigt tuffa matcherna mot Malmö FF, AIK, IFK Göteborg och Häcken - och i stort sett ett hemmamöte med Djurgården (b) i derbyt.

Jag säger inte att det händer, men Bajen har en höstspurt som kan vara gynnsam om man tar tillvara på sin hemmaplan. Får Stefan Billborn snurr på grejerna direkt, då kan också Hammarby bli en joker när allt ska avgöras.







FAKTA Återstående program för Mathias Lührs allsvenska guldkandidater DJURGÅRDEN, 47 poäng. Återstående schema: Helsingborg (h), Sundsvall (b), Falkenberg (h), Östersund (b), Hammarby (h), IFK Göteborg (b), Örebro (h), IFK Norrköping (b).

AIK, 46 poäng. Återstående schema: Häcken (b), Hammarby (b), IFK Göteborg (h), Elfsborg (b), Örebro (h), Falkenberg (b), Malmö FF (b), Sundsvall (h), Malmö FF 44 poäng .

MALMÖ FF, 44 poäng. Återstående schema: IFK Norrköping (h), Elfsborg (b), Helsingborg (h), AFC (b), IFK Göteborg (h), Hammarby (b), AIK (h), Örebro (b).

HÄCKEN, 43 poäng. Återstående schema: AIK (h), Kalmar FF (b), Elfsborg (h), IFK Göteborg (b), Östersund (h), Helsingborg (b), IFK Norrköping (h), Hammarby (b).

HAMMARBY, 41 poäng. Återstående schema: IFK Göteborg (h), AIK (h), Sirius (b), Örebro (h), Djurgården (b), Malmö FF (h), Östersund (b), Häcken (h), IFK Göteborg 41 poäng.

IFK GÖTEBORG, 41 poäng. Återstående schema: Hammarby (b), Sirius (h), AIK (b), Häcken (h), Malmö FF (b), Djurgården (h), Elfsborg (b), Östersund (h), IFK Norrköping.

IFK NORRKÖPING, 40 poäng. Återstående schema: Malmö FF (b), Örebro (h), AFC (h), Falkenberg (b), Sundsvall (b), Kalmar FF (h), Häcken (b), Djurgården (h).