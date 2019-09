TORSHAVN: Sverige behövde en halvlek för att hämta hem tre poäng på Färöarna.



Alexander Isak visade klass i straffområdet och Robin Quaison gjorde mål - som han alltid gör i landslaget.

4-0 till slut i en match som aldrig riktigt blev någon match.





Det blev aldrig jobbigt det här.



Vare sig motståndare, underlag eller väder.

Mest som en promenad i en upplyst park en kylslagen höstdag.

Och med det sagt, det är en styrka att ta det dit.

Sverige har under en längre period varit exemplariskt i att hantera skitlagen. När andra kan sätta sig själva i svårigheter (Norge här senast, till exempel) så har Sverige avfärdat eventuella fiaskon snabbt och smidigt.

Den här gången hann det gå 12 minuter, sen var det over and out.

Micke Lustig slog ett perfekt inlägg, Alexander Isak kom perfekt i löpning och prickade in 1-0 med skallen.

Tre minuter senare kom 2-0.

Innan första halvlek var över hade Sverige tämligen komfortabelt tagit sig fram till en 4-0-ledning.

Det innebar inte bara tre säkra poäng, utan även möjlighet för Janne Andersson att spara på en del pjäser som kommer vara viktiga mot Norge på söndag.

Emil Forsberg fick vila hela matchen, Lustig, Ekdal och Larsson byttes ut efterhand.

Och det innebar att andra halvlek mest blev ett sorts träningspass med mycket bollövningar när Sverige drog ned en smula på takten och Färöarna mest gick in för att stoppa blodflödet.

Det går självklart att diskutera klassen på motståndarna, Färöarna agerade väldigt generöst på ett par mål, men det finns en styrka att göra det som måste göras.

Tre poäng i bagaget, upp och iväg över Nordatlanten, hem till Stockholm och nya tag i en väldigt viktig match på söndag.





Här är mina spelarbetyg på Sverige:





Robin Olsen - 2

Gjorde vad han behövde göra. Och det var inte mycket. Jobbigaste uppgiften för Robin var sannolikt att hålla värmen.





***

Micke Lustig (46) - 3

Perfekt och precist inlägg till 1-0-målet. Såg ut att trivas på konstgräset och hade en riktigt trivsam dag på högerkanten med mycket bollkontakt.





Victor Nilsson Lindelöf - 2

Det var förstås en del kontraster jämfört med hans vardag. En ensam Joan Edmundsson som största hot var godis för det svenska mittförsvaret. Säkert distinkt avslut vid sitt mål.





Andreas Granqvist - 2

Inget direkt test för Granen heller. Kändes skärpt och uppmärksam. Satte bra fart på uppspel, främst mot Bengtsson.





Pierre Bengtsson - 2

Kändes som ett klokt val av Janne Andersson, fick en hel del bollar att jobba med i offensiven och hade flera knivskarpa passningar från en fin vänsterfot.





***

Sebastian Larsson - 2

En av hans lugnare landskamper, inte mycket presspel att fundera över och en Lustig som gärna ville ta sig framåt på samma kant. Uppmärksam och snabb i tanke vid passningen till 2-0.





Kristoffer Olsson - 2

Han trivdes förstås med väldigt mycket bollkontakt. Hittade aldrig riktigt igenom med sina instick men är extremt säker med bollen. Ger Sverige tryggt bollinnehav i alla lägen.





Albin Ekdal (62) - 2

Han fick slita en del i första halvlek mot stora närkampstarka färingar och fick ta emot en del småfula smällar bakifrån. Visade hjärta som alltid och det smittade av sig.





Robin Quaison - 2

Inte helt bekväm som kantspelare, men blev förvisso mest forward och rörde sig över stora ytor. Som vid målet. Kliniskt avslut då.





***

Alexander Isak - 4

Så naturlig i allt han gjorde. Inte minst som målskytt. Kom perfekt fram på 1-0 och mottagning/skott i samband med 2-0 var hög klass. Hade en oändlig hunger efter mer. Massor av självförtroende.





Marcus Berg - 2

Hade små problem med bolltouchen i det blöta konstgräset. Men återigen ett stort jobb som banade väg för andra. Men målen kommer inte, det kan nog börja bli jobbigt mentalt.





Avbytare

Karl-Johan Johnsson (mv)

Kristoffer Nordfeldt (mv)

Niklas Hult

Jakob Johansson

Emil Forsberg

John Guidetti

Gustav Svensson (62) - spelade för kort tid för betyg.

Muamer Tankovic

Emil Krafth (46) - 2

Fick en något otacksam uppgift, när Sverige slog av på takten och Färöarna sjönk hem för att inte släppa till mer.

Pontus Jansson

Sebastian Andersson

Jimmy Durmaz (73) - spelade för kort tid för betyg.