Tvekar inte om AIK - ''SM-guld, inget snack''

Robin Quaison har växt ut till ett namn som nu på allvar ser ut att kunna bli ett omslagsnamn i vårt a-landslag. FotbollDirekts utsände Patrick Ekwall har träffat Mainzproffset och jämte torsdagens EM-kval så kan han inte hålla sig och tror på SM-guld.

- AIK, inget snack om saken. Ja, jag såg derbyt, så klart, säger han till FotbollDirekt.se.



Robin Quaison ser utan vidare ut att vara ett av flera nya ansikten som på allvar fått fäste i vår a-landslagsmiljö.

Tysklandsproffset i centrum för en ny generation av namn som allt mer brer ut sig.



Däremot är det oklart in i det sista i exakt vilken skepnad vi kommer att få se honom denna gång.

Det troliga som mittfältare, om vi ska döma av träningspassen.

Det är ju så han har placerats på slutet av Janne Andersson i de sista förberedelserna. Med det så ska det nu mycket till för att inte en viss Alexander Isak nu på allvar får en a-landslagschans från start. Första i så fall för Sociedad-proffset i ett EM-kval.



Quaison å sin sida ser ut att hamna till vänster på det mittfält som är tänkt att starta på Färöarna under torsdagen. Detta tillsammans med centrala Albin Ekdahl och Kristoffer Olsson - och med Sebastian Larsson på den andra flanken.



Så här lät det när Patrick Ekwall träffade den forne AIK-stjärnan inför det så viktiga kval som nu kommer upp. Själv verkar han helt obrydd om position och huruvida det hänger i hop med om Isak släpps fram från start.

- Det är ingenting jag tänker på. Vem som spelar var tänker jag inte på. Det är Janne som bestämmer. Han tar ut det lag han tror mest på, säger han till FotbollDirekt på torsdagskvällen



- Höger eller vänster kant, spelar ingen roll. Inget jag går och tänker på.



Vill Janne Andersson ha både dig och Isak på banan?

- Får vi se. Hur vi spelar. Han väljer det lag han tror har störst chans.



Enklare komma bakifrån mot lag som spelar lågt?

- Beror på. De ligger väldigt lågt. Vi får se. Jag vet inte.



Konstgräs?

- Lite så där. Jag vet inte. Men jag är van. Jag har spelat hela mitt liv på det men samtidigt har jag blivit van vid naturgräs.



Blåsten?

- Vinden. Väldigt jobbig. Inte skönt (leende).



Vi hörde att det var lite problem med landningen...

- Inte kul. Jag gillar inte att flyga, säger han och ler på nytt.



Hur är pressen att hålla din plats när du nu tagit den?

- Beror på. Lite tråkigare att jaga en plats. När man väl har den får man ju spela mer. Men jag vill bara spela så mycket som möjligt.



Vad känner du för att vara här?

- Färöarna? Ja, men jättekul, säger han och skrattar till.

- Väldigt fint, väldigt vackert. Väldigt speciellt här.



Vilka tar SM-guld?

- AIK, inget snack om saken. Ja, jag såg derbyt. Så klart.



Om 4-4-2. Typiskt svenskt sade du tidigare?

- Har spelat det sedan jag var liten. Det funkar. Jag säger inte att det är dåligt och det är lätt för nya spelare att komma in i det.



Det är inte tråkigt då?

- Nej, det handlar om att vinna. AIK vinner SM-guld men spelar inte den roligaste fotbollen. Spelar ingen roll.







Du kanske även vill läsa: