''Det är så mycket hets - går inte annat än att älska det som händer honom''

Redan 2003 blev han aktuell för Djurgården första gången. Och då som nu fanns nuvarande sportchefen Bosse Andersson med. Det är med stora ögon han nu får uppleva det han får med Tommi Vaiho och den eviga tvåa han sett ut som.

- Det går inte att annat än att älska det som händer kring honom just nu, säger Djurgårdens sportchef till FotbollDirekt.se.



Djurgårdens säsong är en stor framgång. Det må han blivit förlust i derbyt mot AIK senast men likväl i fortsatt allsvensk serieledning.

Och ett namn som uppmärksammas allt mer är onekligen målvakten Tommi Vaiho som sedan ett par månader tillbaka får rubriker som han aldrig tidigare i sin långa karriär har varit i närheten av.



Redan som 16-åring kom han fram i Djurgården första gången. Men som så ung fick han aldrig fäste och blev utlånad i olika omgångar och hans ''skuggposition'' har sedan egentligen hållit i sig fram till i dag. Han har gång på gång fått se sig själv komma till korta mot tunga namn som Andreas Isaksson, Dembo Touray och Kenneth Höie.



Men hur det nu än har varit. Att aldrig riktigt fullt ut varit sedd - fått det där avgörande förtroendet, så har han aktat sig för stora gester och hela tiden hållit låg profil. Och apropå just det, hans sympatiska person, så satte han ju verkligen själv ord på det tidigare i somras i en intervju med Expressen: ''Jag har tränat hårt för det. Men det går ju inte att planera livet. Det som blir det blir''.



Inte så mycket mer med det. Och kanske är det just det som hållit honom igång genom alla dessa år?



Nu kan han hur som helst som 30 år fyllda mycket väl vara på väg mot årets genombrott.

Det går knappast att beskriva hans framgångar på annat vis - detta för en kille som totalt för Djurgården sedan 2010 bara hade gjort 20 starter innan han nu kom tillbaka till Djurgården efter fyra år i Gais.



Och ännu mer speciellt blir det när vi kommer in på hur Djurgården i vintras tog hit Per Kristian Bråtveit. Den norske U21-landslagsmålvakten som även fått chansen i Lasse Lagerbäcks a-landslag.

Men så såg en spricka ut att uppstå när han i somras hastigt blev aktuell för en amerikansk MLS-klubb och hur han ville ta chansen men där Djurgården till sist sade nej.

Bråtveit reagerade med besvikelse och Vaiho fick chansen.



Djurgårdens sportchef Bosse Andersson kan inte annat än älska utvecklingen kring ett namn som efter så många år nu fått genombrottet som så många tagit för givet att han aldrig skulle få uppleva.

- Det är så mycket hets att slå igenom tidigt. Det går inte annat än att älska det som händer honom. Han är ett underbart exempel på vad tålamod betyder och att allting är möjligt, speciellt med tanke på den hets som råder bland unga pojkspelare och tidiga satsningar, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.se.



- Vi är grymt glada för hans skull men det är ändå inte så jäkla förvånade. Men det är klart att det är speciellt att få uppleva detta med en kille som varit så länge i Djurgården. Kom ihåg att han kom hit första gången 2004 och aldrig varit förstemålvakt. Inte ens i närheten. Det är så otroligt att se hur han har orkat träna. Så hårt han jobbat hela tiden, även om han inte fått förtroendet.



Däremot fick han känna på ett helt annat fotbollsliv nere i Göteborg där han hann göra över 100 matcher innan denna nya Dif-omgång.

Där finns möjligen nyckeln till det vi ser just nu?

- Det behövde han. Jag har ju kunnat se hur han har utvecklats. Åren i Gais utvecklade honom mycket. Han behövde få stå och någonting som ännu mer fick honom att tro på sig själv. Få förtroende och får man det, oavsett bransch, så växer man ju.



Men samtidigt säger du att du såg saker redan i fjol som fick dig att tro på ännu mer på honom?

- Derbyt mot AIK då. Han kom in med kort varsel och visade klass, säger han om oktoberderbyt som slutade 0-0 på Tele2 arena.

- Han visade att han kunde hantera det och på en hög nivå. Det gäller att ta chansen när man får den och särskilt om man får en stor match.



Det här kan vara årets genombrott. Hur ser du på det?

- Men det är en saga och något viktigt för unga spelare att ta intryck av. Viktigt för unga killar att få se att det går att göra som Tommi har gjort.



Har han förändrats någonting av att plötsligt vara ett av era namn som står i centrum?

- Nej, men mer självförtroende och så ser man ju att han mår extra bra med livet. Men det är mest av allt en cool kille.



Men hur mycket uppåt det nu än är för trotjänaren så kan det se ut som att det finns en känslig situation med Bråtveit - att det har skurit sig där?

Bosse Andersson vill emellertid bestämt dämpa den bilden.

- Det har inte skurit sig. Men det var väldigt nära att vi kom överens med en klubb i somras. Det var förhandlingar men så gick det inte och så fick Tommi chansen.



Håller det i längden för ett så uppmärksammat namn att tvingas stå tillbaka så här?

- Nej, men vi får ju titta på det efter säsongen. Det är klart att jag har förståelse för att han kom till Sverige för att ta nästa steg, så det är klart att det här inte är bra. Men samtidigt måste jag säga att PK har skött det här på ett professionellt sätt.







