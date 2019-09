Vill avvakta med MFF-comeback: "Inte redo"

Pontus Jansson är en stor MFF-supporter och berättar att han planerar att se Malmö på plats vid tre tillfällen under hösten. Ännu funderar han inte på comeback i den himmelsblåa dressen.

- Det dröjer nog ett par år till. Jag är inte redo, säger Jansson till Fotbollskanalen.



Det var sommaren 2014 som Pontus Jansson lämnade sitt älskade Malmö FF och därmed missade han Champions League-gruppspelet senare samma år.



Mittbacken har sedan flytten från allsvenskan spelat i Torino, Leeds - och nu Brentford dit han gick i somras. Några tankar på comeback i MFF-tröjan inom kort finns inte i Janssons huvud.



- Det dröjer nog ett par år till. Jag känner mig i jäkligt bra form och börjat bra i Brentford där jag fått en viktig roll och kan hjälpa de unga spelarna på ett bra sätt. Jag har mognat enormt den senaste månaden eller senaste sex veckorna i Brentford. Jag är inte redo än, säger 28-åringen till Fotbollskanalen och berättar sedan att han har planer på att se MFF på plats vid tre tillfällen under hösten.



- Ja, jag planerar att åka på bägge FCK-matcherna och eventuellt till Mackans (Rosenberg) sista hemmamatch. Det är de tre matcherna.



Med åtta omgångar kvar av årets allsvenska leder Djurgården serien med en poäng före AIK. För MFF är det tre pinnar upp till Blåränderna. Trots detta anser landslagsmittbacken att skåningarna är favorit till att ta hem pokalen som de senast vann 2017.



- Senaste omgången talar till Malmös fördel. Nu hämtade de in fem mål, Djurgården förlorade och AIK har sett rätt trötta ut även om det var en viktig derbyseger. Det är jäkligt öppet. Jag tror ändå att Malmö bör vara favoriter, även om jag säger det som MFF-supporter.