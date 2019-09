"När jag varit nära att explodera har det hänt något"

Han gjorde tio mål under hösten för Örebro 2015 efter att ha lämnat frysboxen i Djurgården. Nu ser yttermittfältaren ut att närma sig den formen. Fyra poäng på de två senaste omgångarna är 28-åringens facit och han älskar fotbollstillvaron igen efter sitt skadeelände.

- Det har varit så hela min karriär. Så fort jag varit nära att explodera har det hänt något, säger Broberg till FotbollDirekt.se.



Martin Broberg lovordades mycket av Per Mathias Högmo i Djurgården 2013, men hamnade sedan i Pelle Olssons frysbox 2015 och efter att inte gjort en enda ligamatch under första halvan av säsongen lämnade Broberg för Örebro i juli månad. Väl i ÖSK gjorde Broberg braksuccé. Yttermittfältaren svarade för tio mål på 15 framträdanden och helt plötsligt ryktades han till utlandet.



Därför kom skadan i premiären hemma mot just Djurgården 2016 mycket olyckligt - en skada som höll honom borta från spel under våren. Efter säsongen, då det till sist ändå blev fem poäng på 21 matcher, skrev Broberg på för Odds BK i Norge. Efter två år där återvände Broberg i vintras till ÖSK - men precis som 2016 bommade Broberg större delen av vårsäsongen på grund av skada.



Nu är han dock tillbaka på allvar. Han nätade och gjorde assist i segern mot Sirius förra helgen och identiska siffror även i lördagens viktoria hemma mot AFC Eskilstuna. Med fyra poäng på två matcher är Broberg en av allsvenskans formstarkaste spelare och 28-åringen njuter av tillvaron.



- Det har gått bra för mig och hela laget. Vi har visat prov på en fin fotboll och då är det också enklare att prestera själv. Skönt att vi plockar trepoängare och kul att kunna bidra med mål och assist, säger Broberg till FotbollDirekt.se och fortsätter:



- Jag har gjort lika många poäng som antalet startade matcher (två mål och fem assist på sju matcher). Förutom poängen tycker jag även att jag bidragit och hjälpt laget på andra sätt också så det känns bra. Jag har kommit tillbaka från mitt skadeelände och jag börjar hitta min roll i allting. Lagkamraterna har stort förtroende för mig.



Precis, du har haft oflyt med skador?



- Det har egentligen varit så under hela min karriär. Så fort jag varit nära att explodera har det hänt något... Från tiden i Djurgården tills nu. Klart att det varit jobbigt, men jag är ändå "bara" 29 år snart. Hade jag varit skadefri hade jag kunnat leverera på en högre nivå under en längre tid. Det handlar ju om matchform. Det räcker inte att vara skadefri utan det ligger jävligt hård träning bakom att komma tillbaka. Jag har varit borta så många gånger men jag vet att när jag väl är tillbaka så spelar jag en bra fotboll och det har jag visat prov på nu - och gjorde det under min förra allsvenska sejour också.



Vi minns ju alla din hysteriska form efter Djurgården i ÖSK 2015. Närmar du dig den formen?



- Minns man verkligen det haha? Det var ju så längesen! Men då spelade jag en väldigt bra fotboll och laget gick grymt under hösten. Är laget jättebra är det enkelt, eller ja kanske inte enkelt... men det är i alla fall enklare att göra mål. Man fick lägena då och man satte dit dem. Jag tycker ju att jag är en bra fotbollsspelare. Att göra poäng är inte det viktigaste, men klart att det är roligt. Spelar laget en fin fotboll är det jäkligt kul att lira och jag känner att det är det nu, precis som 2015.



I går blev det klart att såväl Filip Rogic som Carlos Strandberg lämnar Örebro. Den poängstarke centrala fältaren Rogic presenterades för ryska Orenburg medan MFF kallade tillbaka målsprutan Strandberg för att låna ut honom till Al-Hazem i Saudiarabien. Broberg medger ett stort tapp.



- Strandberg är en jättebra fotbollsspelare. Han är en väldigt intressant spelartyp med extrema spetsegenskaper. Nu är Filip borta också och han har betytt jättemycket för oss. Han kommer saknas. Båda har varit viktiga kuggar för oss, men vi har andra spelare som kan kliva fram. Johan Bertilsson och Viktor Prodell gjorde det nu senast på ett jättebra sätt och det bådar ändå gott inför framtiden.