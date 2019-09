"MFF gör helt rätt - men det är ju idiotiskt" Idag 14:56

Casper Nordqvist

Malmö FF gör helt rätt som kan casha in runt 15 miljoner kronor på Carlos Strandberg, men för målsprutan var ju saudiska Al-Hazem inte alls det som han behövde. 23-åringen skulle naturligtvis ha stannat i Europa, då tror jag att han hade varit högaktuell för Janne Anderssons landslag.



I går blev det officiellt att Malmö FF lånar ut Carlos Strandberg till Al-Hazem i Saudiarabien fram till 30 juni nästa år. Köpoption finns inskrivet i avtalet och för MFF är ju detta en kalasdeal.



Sportbladet rapporterade om detta redan 23 augusti, att skåningarna skulle få runt fyra miljoner kronor för lånet och att de sedan vid permanent övergång skulle casha in ytterligare 11-12 miljoner kronor. Detta är ju mycket bra med tanke på att Strandberg inte uträttat särskilt mycket på planen i Malmö. Jag säger på planen, för utanför de vita linjerna har ju anfallaren skapat rubriker i Skåneland - och inte positiva sådana. Strandberg höll på att drunkna ute i havet med Isak Ssewankambo i maj förra året och hans Lamborghini var med om en vansinnesfärd i centrala Malmö i vintras där föraren, som hade fått låna bilen av Strandberg, sedermera greps av polis.



Uwe Rösler verkar inte alls uppskatta Strandberg och petade honom helt från truppen vid en Europamatch i fjol. Så ja, att ha möjlighet att få in 15 miljoner kronor för Strandberg gör ju att detta är helt rätt val av MFF eftersom han inte åstadkommit mycket i den himmelsblåa dressen.



Men för Strandberg själv är ju detta idiotiskt. Ett sorgligt val av klubb och liga. Visst, han lär tjäna hur mycket pengar som helst i Saudiarabien, men att ha chans att kamma hem den allsvenska skytteligan som utlånad till Örebro vittnar om hur vass han är. En flytt till en liga i Europa hade säkerligen gjort honom högaktuell för Janne Anderssons landslag.



Strandberg skulle naturligtvis ha stannat i Europa. Nu kommer han glömmas bort och landslagsplatsen kan han räkna bort...