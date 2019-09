Mardrömsskada för nyförvärvet

Det blev bara fyra matcher för sin nya klubb. Sen var skadeoturen framme för Haris Cirak som skrev på för Gais i början av augusti. Nu är säsongen redan över för hans del.

- Jag har precis kommit hit ... det här var varken det jag eller klubben hoppades på, säger han till Göteborgsposten.

Det var i fredagskvällens bortamatch mot Brage som Cirak utgick redan efter 17 minuter med känning i ett knä och vid en undersökning på tisdagen visade det sig att ena korsbandet är av och därmed är säsongen över hos Gais redan innan den knappt hunnit ta sin början.

- Jag har inte haft problem med knäskador innan. Det här var den första, den kom från ingenstans. Jävligt tråkigt. Jag är chockad, säger Cirak till Göteborgsposten.

Cirak, som anslöt under sommaren från norska eliteserie-laget Kristiansund, gick omgående rakt in i startelvan hos Gais och visade direkt att han skulle bli en tillgång för laget under hösten. Riktigt så blir det nu alltså inte.

Cirak som skrev på ett halvårskontrakt med Gais antyder dock att han gärna vill stanna och visa ordentligt vad han går för.

- Jag vet att jag är tillräckligt bra för att spela i Gais och det är inte så att jag kommer bli en dålig fotbollsspelare bara för en skada. Sedan är det upp till klubben och mig hur vi går vidare. Det är inget jag tänker på i dagsläget.