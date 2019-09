Dif-favoritens livs chans - plockas in av storklubben

Emil Bergström lämnar nu för FC Basel. Det har blivit känt under morgonen. Från holländska Utrecht på lån till den schweiziska jätten.

- Han är inte ordinarie här hos oss i Utrecht, säger Utrecht fotbollsdirektör Jordy Zuidam till holländska media.



Det är några år sedan Emil Bergström gick i en affär mellan Djurgården och Rubin Kazan värd närmare 15 miljoner.

Sedan dess har han flera gånger hunnit byta klubb och gick i fjol till holländska Utrecht.

Men där borta har han inte fått till det.

Inte mycket till speltid och nu är man alltså överens om att låna ut den forne Dif-försvararen men man gör det inte hur som helst. Det blir istället något alldeles extra för Bergström som nu är klar för Basel som dominerat i Schweiz i så många år.

- Han har inte fått så mycket speltid som han har hoppats på och tydligt visat att han vill spela någon annanstans i en annan klubb - och få spela mer, säger nämnde Zuidam.



Bergström har även under dessa år utomlands varit på ett ställe som Grasshoppers där han fick spela matcher och visade upp sig på ett bra sätt.

54 stycken blev det faktiskt under 2017-18.

Basel dominerade då - och gör det fortsatt och är nu i serieledning sex omgångar in på denna säsong.



2011-2015 spelade han i Djurgården och hann göra 129 matcher.