Bryter med HIF - gör sina sista månader

I fjol värvade Helsingborg Wanderson do Carmo från turkiska Alanyaspor.

Men den tidigare skyttekungen har inte fått det att lossna i HIF och nu bryts kontraktet efter säsongen.

Den 33-årige brassen slog igenom i Gais och 2009 vann han skytteligan.

Efter flera säsonger i Göteborgsklubben hamnade han i Krasnodar, där skulle han bli lagkamrat med Andreas Granqvist, en anledning till att brassen kritade på för HIF förra säsongen.

Ett kontrakt över 2020 skrevs i fjol när han var med och spelade upp klubben i allsvenskan.

Men målen uteblev.

Precis som i år då målen lyst med sin frånvaro.

Under kvällen gick HIF ut med följande på sin officiella hemsida:

“Helsingborgs IF har gemensamt med Wanderson do Carmo kommit överens om att bryta spelarens kontrakt efter säsongen. Kontraktet som sträckte sig över nästa säsong kommer att brytas den 31 december 2019.”