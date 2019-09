AIK-stjärnans ärliga svar: "Vi orkade inte"

AIK vann tungviktsmötet hemma mot Djurgården med 1-0 och är därmed bara en poäng bakom serieledaren. För FD berättar dock mittbacksgeneralen Per Karlsson att det var ett slutkört Gnaget som tog den så viktiga viktorian inför drygt 45 000 åskådare på Friends.

- Vi orkade inte riktigt. Vi hade inte energin, säger "Pertan".



Den allsvenska guldstriden ser ut att bli rafflande även i år. I och med Malmös 5-0-pulvrisering borta mot Kalmar samtidigt som AIK besegrade Djurgården inför närmare 50 000 åskådare på Friends skiljer det fyra poäng mellan serieledande Dif och tabelltrean MFF. Regerande mästarna AIK är en pinne bakom Blåränderna och 1-0-segern i går var minst sagt viktig.



- Det hade naturligtvis inte varit kört om vi förlorat. Vi ledde med ganska många poäng förra året vid den här tidpunkten men det blev ändå tajt hela vägen in... Men visst, hade Djurgården vunnit hade det varit sju pinnar och det hade ju varit tufft, konstaterar Per Karlsson för FotbollDirekt och berättar sedan om ett slutkört AIK i derbyt.



- Vi gjorde inte så mycket själva. Vi orkade inte riktigt. Vi hade inte energin. Vi har haft ett tufft spelschema och detta var verkligen sista kraftuttömningen. Nu får vi vila och se fram emot hösten. Det kommer ju inte se ut så här resten av säsongen.



Du menar att ni inte gick hundra procent mot Djurgården?



- Haha! Jo hundra procent gick vi, men ta Sebastian Larsson som vanligtvis orkar mest av oss alla. Nu orkade han inte ens 65 minuter. Då vet man att vi varit inne i en slitsam period.



Var det rättvist att ni vann?



- Det är alltid rättvist det resultatet som är, men jag tycker Djurgården är ett bra lag som kommer vara med i toppen hela vägen in. Guldstriden ser rolig och framförallt intressant ut denna säsong också, konstaterar Karlsson som lyfter fram de drygt 45 000 personer som fanns på plats på Friends i går.



- Fantastiskt! De gav oss så mycket energi som gjorde att vi ändå orkade.

