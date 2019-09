Seb Larssons dubbla glädje: "Därför extra skönt"

© Bildbyrån

SOLNA.AIK tog tre blytunga poäng under söndagseftermiddagen hemma mot Djurgården. Sebastian Larsson segerskytt i den 23:e minuten då han hårt och kliniskt prickade in vinstmålet från straffpunkten. Gästernas målvakt Tommi Vaiho, som räddade Markus Rosenbergs straff förra helgen, försökte psyka Larsson - något som inte fungerade. I stället firade Larsson genom att gå in i Vaiho innan han kom fram till AIK-klacken, något han själv menar inte var avsiktligt.- Nej, jag skulle bort till våra fans. Det var inte meningen att gå in i honom. Grabbarna kom bakom och jag hann inte flytta, säger Larsson till FD och berättar sedan om lättnaden att besegra Djurgården:



- Jätteskönt. Alla förstod betydelsen av matchen. Det var en riktig krigarmatch från oss. Det kändes som att vi hade energi i 20 minuter och efter vårt mål var det bara att kriga!

Larsson tvingades bryta efter timmen spelad, men det berodde inte på skada.



- Nej, ingen skada. Jag kände på uppvärmningen... Någon blandning av tufft matchande och infektion i kroppen. Redan då kände jag att kroppen inte svarade, men jag krigade. I andra halvlek kände jag att det inte skulle bli så många fler minuter.



I morgon samlas det svenska landslaget inför EM-kvalmatcherna mot Färöarna och Norge, men någon risk att Larsson ska missa dessa två drabbningar finns inte.



- Nej, jag är absolut inte orolig. Sådant här brukar gå att skaka av sig rätt fort, konstaterar Larsson vars AIK nu bara är en poäng bakom serieledande Djurgården.



- Guldstriden lever och det var nog många lag som var glada att vi vann, för en gångs skull!



Så sent som för tre dagar sedan föll AIK blytungt hemma mot Celtic i Europa League-playoffet med hela 4-1 och skottarna avancerade till gruppspelet med förkrossade 6-1 totalt. Trots att Gnaget fick se sig förnedrat på sin egen hemmaborg i torsdags slutade fansen aldrig att sjunga och att nu belöna AIK-publiken med en seger på ett nästintill fullsatt Friends i derbyt var något som var viktigt för såväl Sebastian Larsson som hela laget.



- Vi pratade om det direkt efter Celticmatchen att vi ville ge tillbaka till fansen som gav oss sitt stöd i torsdags. Därför känns det extra skönt nu att skicka hem alla AIK:are med glädje!