LÜHR i sista minuten inför derbyt - ”Ett maktskifte på riktigt?"

Mathias Lühr är ny krönikör på FotbollDirekt. Han ser på allvar skör skiljelinje till ett tronskifte mellan AIK och Djurgården. Stor fara för AIK helt enkelt.

- AIK kommer att behöva plocka fram allt, säger FD:s krönikör.

FEM SNABBA MED MATHIAS LÜHR INFÖR AIK - DJURGÅRDEN



Dina funderingar in i det sista inför detta derby?

- Är det maktskifte nu, på riktigt? Det är ett Djurgården som under åren efter Bosse Anderssons comeback byggt konsekvent med att skapa ett omklädningsrum som funkar, och stadigt uppgraderat kvaliteten på personalen. Det är ett annat Djurgården vi ser i dag, och AIK kommer behöva plocka fram allt man har för att hålla titeln “Bäst i stan”.



Med tanke på att mer än normalt på flera år talar för Djurgården mot AIK - är det just det som är farligt för Dif denna gång?



- Jag tycker man ser en annan stabilitet i Djurgården i år, och då tänker jag lika mycket mentalt som taktiskt och spelskickligt. Man löser uppgifter. För första gången på mycket länge - vi snackar många, många år - så har jag känslan att man löser även denna uppgift - ett derby mot AIK.



Norling kommenterade derbyt så här nyligen: Ett riktigt bra lag vi möter. Extra ödmjukt AIK denna gång?



- Men, Djurgården leder ju allsvenskan. Djurgården har gjort det bättre än AIK så här långt. Till och med bäst i Sverige. Norling är klok, han sänder signaler och tänker inte låta sina spelare underskatta den här derbysöndagen.



Att spela på oavgjort får inte finnas menar Kim Bergstrand. Ett klart starkare psykologiskt Dif än på många år?



- Som sagt, en stor del av Djurgårdens “förvandling” 2019 tillskrivs naturligtvis den nya tränarduon: Bergstrand/Lagerlöf. Materialet är inte galet annorlunda än det 2018, men istället för att sladda i ingenmansland så är man nu med i ett guldrace under hösten. Då är det bland annat mental konsekvens man lyckats bygga in i prestationerna, och att gå för tre poäng oavsett motståndare blir en självklarhet.



Witry och Chilyfya ska vara spelklara. Betydelse?

- En stabil högerback och en potentiell matchvinnare finns med i elvan respektive på bänken. Det är nog alla blåränder mycket nöjda med.