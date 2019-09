Kujovic: "AIK inte bättre än oss - oerhört tungt"

SOLNA. Djurgården föll i seriefinalen mot AIK med 1-0 inför drygt 45 000 åskådare på Friends. Därmed är Gnaget bara en poäng bakom Blåränderna. Emir Kujovic förtvivlad.

- Oerhört tungt. Jag tycker inte att AIK är bättre än oss, konstaterar anfallsstjärnan i den mixade zonen.



Guldstriden tätnar i allsvenskan. Malmö FF krossade Kalmar under söndagseftermiddagen samtidigt som AIK vann glödheta derbyt mot Djurgården. Det innebär att Dif är en poäng före AIK och ytterligare två före MFF.



Inför drygt 45 000 åskådare på Friends föll Djurgården blytungt mot värsta antagonisten där Sebastian Larssons straffmål i mitten av första halvlek blev matchens enda. Emir Kujovic kom in med kvarten kvar för Djurgården och gjorde därmed sitt andra inhopp sedan ankomsten från Tyskland.



- Tungt att förlora, oerhört tungt. Jag tycker inte att AIK är bättre än oss, men det spelar ingen roll nu... Det är väldigt frustrerande för egen del, säger Kujovic i den mixade zonen.



I matchens 98:e minut fick Djurgården det gyllene läget att kvittera, men Astrit Ajdarevic skott i bra läge gick millimeter på fel sida stolpen.



- Jag trodde att den gick in. Det var en sådan dag i dag, det var stolpe ut. Det ville sig inte för oss i dag. Jag tycker att man förtjänar tur och vi var inte riktigt där i dag, konstaterar Kujovic som var mäkta imponerad av inramningen i sitt första Stockholmsderby.



- Fantastisk stämning! Riktigt kul, det är sådana här matcher man vill spela.



MFF slaktade Kalmar med 5-0 och AIK vann mot er. De är nästan ikapp er nu?



- Ja. Vi vann senast mot Malmö och tar en match i taget. Vad som helst kan hända.