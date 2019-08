MFF klart för gruppspel - seger även i Israel

Malmö FF är för andra året i rad klart för gruppspel i Europa League. Efter 3-0 hemma mot Bnei Yehuda vann skåningarna bortamötet i Israel med 1-0. Guillermo Molins målskytt redan i sjunde minuten.



Käftsmäll i seriefinalen i söndags hemma mot Djurgården, men efter 0-1-förlusten mot allsvenska ligaledaren hade Malmö FF nu stor chans att bli klart för Europa Leagues gruppspel, detta efter 3-0-segern hemma mot Bnei Yehuda i playoffet.



Nu under torsdagskvällen spelades returen i Israel och kapten Markus Rosenberg vilades. I stället spelade Guillermo Molins och Romain Gall i anfallet.



Avspark i Tel Aviv 19.00.



Just den nykomponerade anfallsduon Molins/Gall gav MFF ledningen redan i den sjunde minuten på israelisk mark. Gall hittade fram till Molins som prickade in 1-0 för skåningarna.



MFF med ledning 1-0 efter första halvlek.



Direkt efter paus byttes Felix Beijmo in i spel och ersatte Lasse Nielsen. Efter dryga timmen spelad byttes först Oscar Lewicki ut och sedan även Anders Christiansen. I stället kom Fouad Bachirou och Marcus Antonsson in. Glädjande med just Antonsson som inte hade spelat sedan skadan borta mot bosniska Zrinjski Mostar i förra kvalrundan.



Malmö vann med 1-0 och är vidare till gruppspelet med sammanlagt 4-0 mot israelerna. Stort miljonregn väntar MFF som i fjol under sitt gruppspel cashade in 80 miljoner kronor.



Bnei Yehuda: Zubas - Shemor Tsaadon, Mori, Felczerm, Pnishi, Rustom - Cohen, Mazor, Soro - Lazmi, Jan

Malmö FF: Dahlin - Nielsen, Bengtsson, Safari - Larsson, Christiansen, Innocent, Lewicki, Knudsen - Molins, Gall