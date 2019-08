MFF fortsätter övertyga i playoffet - Molins slår till

Malmö FF står med ena benet i Europa Leagues gruppspel efter 3-0 hemma mot Bnei Yehuda i playoffet. Nu retur i Israel och det står klart att kapten Markus Rosenberg vilas. MFF leder med 1-0 efter mål av Guillermo Molins.



Käftsmäll i seriefinalen i söndags hemma mot Djurgården, men efter 0-1-förlusten mot allsvenska ligaledaren har Malmö FF nu stora chanser att bli klart för Europa Leagues gruppspel, detta efter 3-0-segern hemma mot Bnei Yehuda i playoffet.



Nu under torsdagskvällen spelas returen i Israel och kapten Markus Rosenberg vilas. I stället spelar Guillermo Molins och Romain Gall i anfallet.



Avspark i Tel Aviv 19.00.



Just den nykomponerade anfallsduon Molins/Gall gav MFF ledningen redan i den sjunde minuten på israelisk mark. Gall hittade fram till Molins som prickade in 1-0 för skåningarna.



MFF med ledning 1-0 efter första halvlek.



Bnei Yehuda: Zubas - Shemor Tsaadon, Mori, Felczerm, Pnishi, Rustom - Cohen, Mazor, Soro - Lazmi, Jan

Malmö FF: Dahlin - Nielsen, Bengtsson, Safari - Larsson, Christiansen, Innocent, Lewicki, Knudsen - Molins, Gall