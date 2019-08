Kenyan klar för Elfsborg - "Jag valde mellan flera"

IF Elfsborg gjorde under onsdagen klart med den kenyanske landslagsmannen Joseph Okumu. Den 22-årige mittbacken kommer närmast från amerikanska Real Monarch.

- Det känns mycket bra att ha kommit hit, säger Okumu till klubbens officiella hemsida.



Boråslaget förstärker nu inför den avslutande delen av allsvenskan då man nu värvat in den kenyanske landslagsmannen Joseph Okumu.



22-åringen har närmast spelat ligafotboll i Sydafrika och USA. Under sommaren spelade han till och med Afrikanska Mästerskapen med Kenya.

- Det känns mycket bra att ha kommit hit. Jag valde IF Elfsborg från flera andra klubbar som var intresserade. Jag tycker att det här är det den bästa miljön att utvecklas i och kan göra det med hjälp av bra människor, säger Okumu till Elfsborgs officiella hemsida.

Elfsborg har under en längre tid haft ögonen på den talangfulle mittbacken och nu har man alltså skrivit ett kontrakt som sträcker sig över tre år.

Okumu ansluter direkt till truppen och kommer att spela i tröja nummer två.

- Jag är en central försvarare. Bra med bollen, lugn och stark i luften, säger försvararen.

Klubbchefen Stefan Andreasson är nöjd med att Elfsborg lyckats ro affären i hamn.

- Vi registrerade Joseph innan vårt transferfönster stängde och har sedan dess väntat på att hans visum skall gå igenom för att kunna komma till Sverige.

Joseph ansluter nu till vår trupp och vi räknar med att hans arbetstillstånd går igenom snarast så att han är helt spelklar för oss efter landslagsuppehållet, avslutar klubbchefen för Elfsborgs officiella hemsida.