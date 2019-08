SOLNA: AIK gav det verkligen chansen och hade ett stolpskott i andra minuten som kunde gett den här matchen ett helt annat ansikte.



Men för dålig kvalitet i avsluten och (återigen) bedrövligt försvarsspel i avgörande läge tog död på den här matchen redan i första halvlek.

Celtic vann till slut med 4-1 och AIK:s europaäventyr tog slut innan gruppspelet- Igen.





Det började verkligen positivt för AIK.

Härligt tryck på stor publik som såg ut att få hemmalaget att tro på möjligheten.

Och en riktigt fin virvlande offensiv där Kolbeinn Sighthorsson skapade både utrymme och lägen. Där Nabil Bahoui for fram som ett glödhett spjut från sin mittfältsposition. Där det kändes som om det här var ett Celtic som gick att skaka.





En kontring med två Celtic-spelare efter en dryg kvart räckte för att riva upp sår i de förhoppningarna.

För övrigt Celtics första riktiga anfall.

Och inte särskilt märkvärdigt i sig, men James Forrest friställdes lättvindigt i straffområdet och var glasklar i sitt avslut.

AIK gav inte upp. Lägen skapades. Och brändes.

Sebastian Larsson fick i alla fall en billig straff med sig som han själv satte behärskat i ena hörnet.

Nytt hopp. Nytt tryck. Nya möjligheter.

Och ny nådastöt.

För direkt på avspark promenerade Michael Johnston förbi både Daniel Granli och Seb Larsson, rakt in i straffområdet och ett missat inlägg längs marken överraskade ASIK-målvakten, Oscar Linnér, som slog in bollen under sig själv.

Vilket givetvis var godnatt.





Celtics tredje kom n det var helt uppgivet. Vilket var tydligt. Ett helt AIK-lag stod och tittade på när Chris Jullien glidtacklade in bollen efter en hörna.

Samma spelade var även skådare vid 1-4-målet som Lewis Morgan nickade in ostört på övertid.





Det här var egentligen en match som AIK hade kunnat vända. För Celtic låter lite bättre ännu vad det är, knappast något monstermotstånd.

Men AIK har under två år bevisat att de inte behärskar europaspel på hemmaplan.

De har släppt in mål i ALLA sina europeiska hemmamatcher de senaste två åren. Det håller i de första omgångarna men ju närmare play off du kommer, desto större risk är det.

I den här matchen var Rikard Norlings lag även direkt svaga i avslutningslägena, för de hann skapa tillräckligt mycket för att skaka skottarna.





Nära, men ändå så långt borta.

AIK:s europaspöke svävar vidare över klubben.





Här är mina spelarbetyg på AIK







Oscar Linnér - 1

Hade egentligen inte mycket att stå i. Celtic stack upp sporadiskt. Chanslöst på första. Misstaget vid andra målet dödade såklart den här matchen definitivt. En målvakt bedöms efter sådana missar.





***

Daniel Granli - 1

Hade en helt ok inledning. Men även han har förstås del i 1-2-målet, alldeles för passiv. Den typen av detaljer som det varit för mycket av hos AIK i Europa.





Per Karlsson - 2

Inte riktigt samma pondus i hans spel under andra halvan av denna säsong. Kom en aning på mellis vid Celtics första mål.





Karol Mets - 1

Såg inte helt bekväm ut här. Väldigt statisk på 0-1-målet. Ovanligt otajmad i passnings-och positionsspelet.





***

Robert Lundström (79) - 2

Försökte dra loss och utnyttja sin speed. Lyckades till viss de l inledningen. Men saknade tillräckligt flyt i sista passningen





Sebastian Larsson - 2

Var som vanligt dynamo och drivmedel för sitt lag. Inblandad i mycket och visade vägen. Säker från elva meter. Delaktig i det jobbiga 1-2-målet när Michael Johnston promenerade förbi honom och Granli.





Enoch Kofi Adu - 2

Tog dusten med ärkegrisen Scott Brown och vek inte en millimeter där. Gjorde sitt jobb i en match som passade honom väl.





Nabil Bahoui - 2

Pigg och alert så länge matchen hade tillräcklig gnista. Kom till flera fina lägen, men alldeles för svaga avslut.





Anton Saletros - 1

Gjorde mycket rätt. Fram till sista tredjedelen Men den viktiga helt avgörande passningen var alltid misslyckad.





***

Chinedu Obasi - 1

Stred tappert. Lite för långt från sin forwardskollega Sighthorsson understundom. Och alldeles för svag i läget.





Kolbeinn Sighthorsson (62) - 3

AIK:s bästa för kvällen. Det går absolut att skönja bra form här. Stark i dueller, bra med bollen, ett hot i straffområdet. Stolpskottet i andra minuten från svårt läge.





Avbytare:

Budimir Janosevic (mv)

Panajotis Dimitriadis

Rasmus Lindkvist

Bilal Hussein (62) - spelade för kort tid för betyg

Tarik Elyounoussi

Heradi Rashidi (79) - spelade för kort tid för betyg

Henok Goitom (62) - spelade för kort tid för betyg