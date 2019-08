Djurgårdsstjärnan: "Vi ska vinna mot AIK"

Djurgårdens blytunga trepoängare borta mot Malmö i söndags har satt Stockholmslaget i en minst sagt bra sits. På söndag väntar ny seriefinal, denna gång mot AIK och Fredrik Ulvestad räds inte tabelltvåan.

- Vi går in för att vinna mot AIK. Vi har så bra självförtroende, säger norrmannen till FotbollDirekt.se.



Inför ett utsålt Stadion besegrades Malmö av gästande Djurgården i söndags - detta i den glödheta seriefinalen. Fredrik Ulvestad återigen en av Blårändernas bästa spelare i 1-0-viktorian och han njuter av att vara serieledare.



- Segern mot Malmö var viktig för oss i toppen. Ett bra steg på vägen till att nå vår dröm, att vinna guld, säger han till FotbollDirekt.se.



Du gjorde en väldigt bra match mot MFF?



- Ja, det blev mycket krigande. Inte så mycket finlir, varken från oss eller från Malmö. Men vi vann matchen och det var det viktiga, konstaterar Ulvestad som lyfter fram de närmare 3 000 djurgårdare som fanns på plats i Malmö i söndags.



- De är helt fantastiska. De stöttar oss hela tiden. De är jätteviktiga och jag hoppas att de fortsätter hela säsongen på samma sätt.



Djurgården leder allsvenskan med fyra poäng före AIK och har sex pinnar ner till Hammarby och MFF. Nio matcher återstår av serien och Ulvestad håller fötterna på jorden.



- Det var en sexpoängsmatch mot Malmö och det var jätteskönt att vinna. Ingenting är dock avgjort. Det är nio matcher kvar och det är fortsatt öppet. Men som jag sa innan, vinsten mot Malmö var ett steg i rätt riktning mot det mål som vi vill uppnå.



Var det surt att AIK gjorde 2-1 mot Östersund i 89:e minuten i söndags?



- Jag kollar inte de andra resultaten så mycket utan det är upp till oss själva att vinna våra matcher.



Först Malmö borta och nu AIK på Friends på söndag. Ny cool match va?



- Ja verkligen och det kommer bli tufft! Men vi går in för att vinna mot AIK. Vi har så bra självförtroende efter att ha vunnit sex matcher i rad. Så ja, vi går in för att vinna på Friends!