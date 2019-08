Benjamin Nygren kallas in - "Skulle varit med tidigare"

Under onsdagen presenterade förbundskapten Roland Nilsson sin trupp när Sverige inleder resan mot EM 2021. Med finns tre debutanter - bland annat förre Blåvittanfallaren Benjamin Nygren.

Efter U21-landslagets EM-guld 2015, åkte man ut i gruppspelet 2017 och 2019 blev det respass redan i kvalet.

Nu är det chans till revansch när EM 2021 stundar.

Om två veckor inleder det svenska U21-landslaget sin resa mot nästa stora slutspel i Ungern och Slovenien när man ställs mot Irland på Guldfågeln Arena i Kalmar.

På onsdagen presenterades även förbundskaptenen Roland Nilsson den blågula 20-mannatruppen.

Tidigare Blåvittanfallaren Benjamin Nygren - i dag i belgiska Genk, mittfältaren August Erlingmark, IFK Göteborg och försvararen Jens Cajuste, FC Midtjylland gör samtliga debut i U21-landslaget.

– Det är tre spännande spelare som har gjort bra ifrån sig under året. Benjamin (Nygren) skulle ha varit med redan vid senaste samlingen, men det var rätt mycket runt omkring honom just då så vi valde att avvakta med honom den gången. Jens har gjort det bra under sommaren och fått mycket speltid i Midtjylland, som är ett topplag i danska ligan. Det är en spännande spelare som kan spela både som back och som mittfältare. August har gjort det väldigt bra i allsvenskan med IFK Göteborg och skulle ha varit med oss på våra tidigare samlingar, men har tvingats att tacka nej på grund av skadeproblem. Nu är han däremot fullt frisk vilket är glädjande, säger Roland Nilsson till förbundets officiella hemsida.

Inför mästerskapet 2021 utökas antalet lag från 12 till 16. Vilket innebär att samtliga nio gruppvinnare samt den bästa grupptvåan går direkt till EM. Resterande grupptvåor går till playoff.

Sverige lottades in i kvalgrupp 1 och kommer förutom Irland ställas mot Italien, Island, Armenien och Luxemburg.

– Det är en hyfsad grupp vi har hamnat i. Italien får stå som favoriter till gruppsegern, men vi ser oss själva vara med där uppe och slåss om förstaplatsen såklart, avslutar förbundskaptenen.





Här är U21-truppen till mötet med Irland: