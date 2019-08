Söders makalösa show på Gamla Ullevi

Robin Söder är glödhet. Under måndagskvällen slog IFK Göteborgs anfallare till med ett hattrick och svarade dessutom för en assist i 4-0-segern hemma mot Kalmar.



Han har legat bakom det mesta för IFK Göteborg i anfallsväg på sistone - och under måndagskvällen fullkomligen exploderade det kring Robin Söder som hade stor show hemma mot Kalmar.



Han gjorde 1-0 precis före pausvilan och satte tvåan elva minuter in i andra halvlek. Kort senare slog Söder det inlägg som Giorgi Kharaishvili förvaltade till 3-0 och därmed bröt georgiern sin långa måltorka.



Söder var dock inte nöjd där utan styrde även in 4-0 med dryga kvarten kvar. En makalös uppvisning av 28-åringen som nu svarat för elva mål i årets allsvenska. Anfallaren är bara en balja bakom skytteligaledande Muamer Tankovic och Carlos Strandberg.



Blåvitt ligger sexa i tabellen med tre poäng upp till Europaplats. Värre är det för Kalmar som bara har två pinnar ner till kval.