FEM SNABBA: "Det han gjorde mot Bajen måste vara droppen"

Hammarby hade inga problem att besegra Falkenberg på bortaplan, detta efter två tavlor från Hampus Nilsson. FD:s Casper Nordqvist anser att målvakten gjort alldeles för många, avgörande misstag i årets allsvenska.

- Det måste vara någon slags droppe nu. Östersund, Norrköping, Blåvitt och nu detta, nej, det håller inte, konstaterar Nordqvist.



FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER FALKENBERG - HAMMARBY 0-2



Darijan Bojanic med båda målen. Matchens lirare?



- Japp, men kanske inte just på grund av målen som var väldigt billiga, men däremot låg han bakom mycket i anfallsväg och väldigt fin med bollen. En mycket bra insats av mittfältaren i kväll!



Billiga mål säger du, Hampus Nilsson?



- Två tavlor där den första så klart sticker ut då han svarade för en Robert Green från VM 2010. Bojanic skott rakt på Nilsson som tappade in bollen mellan benen. Aj aj aj! 2-0 precis före paus var också en bjudning från Nilsson då Bojanic frisparksinlägg från långt håll seglade in rätt i mål. Visst, Aron Johannsson störde med sin "icke-existerande" nick, men den bollen skulle målvakten ta!



Nilsson med bakgrund som allsvensk keeper i både Djurgården och Östersund, men han gör en svag säsong va?



- Minst sagt. Dubbla tavlor borta mot Östersund och så även borta mot Norrköping - tre misstag som kostade poäng i bägge matcherna... Vi minns även märkliga agerandet vid Robin Söders mål nyligen på Gamla Ullevi och så nu i kväll två missar mot Hammarby. Nej, det här håller inte. Cmores expert Alexander Axén var inne på samma sak och efter i kväll måste det vara någon slags droppe för Falkenbergs tränare Hans Eklund, tyvärr. Jag säger tyvärr då "Hampan" är en jäkla toppenkille. Därför extra tråkigt att döma ut honom så här.



Bajen förbi Malmö i tabellen och har sex poäng upp till Djurgården. Kan de vinna guld?



- Det kan de definitivt. Offensivt är Hammarby bäst i serien, men större frågetecken bakåt. Bajen har haft åtta relativt enkla matcher och nu väntar tuffare motstånd. Först Norrköping borta och sedan Blåvitt och AIK hemma. Bojanic avstängd mot Peking exempelvis. Bajen kommer fortsätta slå ur underläge i guldstriden, men man ska absolut inte räkna bort Stefan Billborns manskap!



Inte bara Bojanic som kan bomma Norrköping. Så väl Alexander Kacaniklic som Richard Magyar klev ut skadade mot Falkenberg. Oroande?



- På Billborn lät det inte så allvarligt med Kacaniklic. Mer av en säkerhetsåtgärd att plocka av honom då han hade problem med baksida lår. Med Magyar desto allvarligare med misstänkt hjärnskakning. Skadorna på Hammarbys backar tycks aldrig ta slut...