''AIK har Celtic i benen, det ska vi utnyttja''

Efter en tripp till Skottland är det dags för AIK att rikta fokus mot allsvenskan när laget på söndagseftermiddagen ställs mot Östersund på Jämtkraft Arena. Båda lagen kommer från förluster i den senaste omgången av allsvenskan.



Östersund förlorade med 4-1 borta mot Elfsborg, medan Solnalaget fick se sig slaget av Kalmar hemma på Friends.

I bortalaget är Sebastian Larsson avstängd efter att ha fått sin sjätte varning i matchen mot Kalmar.



I hemmalaget kan Felix Hörberg göra startdebut för Östersund. I förlustmatchen mot Elfsborg fick 20-åringen hoppa in.

Hörberg anslöt till Östersund från Trelleborg under sommaren och känner att han kommit in bra i laget efter en vecka i den nya klubben.



- Jag väldigt sugen på att komma i gång och spela. Det blir en tuff uppgift men vi är starka på hemmaplan och ska ge AIK en match. Det lär bli en hård kamp med många tuffa dueller, säger Felix Hörberg till Östersunds officiella hemsida.



Att AIK nyligen har spelat Europa League ser Felix Hörberg som en fördel för sitt lag.

- De har ju matchen mot Celtic i benen och förhoppningsvis kan vi utnyttja det. Sen kanske de roterar en del det vet man ju inte.