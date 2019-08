FD-LIVE: Krysset hittat i Östersund

Östersund har inte vunnit i allsvenskan sedan 14 juli, då IFK Norrköping besegrades med 2-1. Häromveckan hade laget stora problem att betvinga division 2-laget IFK Stocksund i Svenska cupen. Till slut blev det dock seger med 1-0.

Hemmalaget kommer till spel utan avstängde Samuel Mensiro.

Curtis Edwards har som bekant lämnat för Djurgården och Hosam Aiesh för IFK Göteborg.



AIK har rest norrut utan skadade duon Joel Ekstrand och Jesper Nyholm. Dessutom saknas avstängde Sebastian Larsson. Tränaren Rikard Norling fick utstå hård kritik efter hans "rotationsuppställning" mot Kalmar FF senast och har nu valt en mer ordinarie uppställning mot Östersund, där dock båda nyförvärven, Felix Michel och Nabil Bahoui båda är avbytare från start. Den sistnämnde har minst sagt gjort en succédebut för "Gnaget" och lär nog få hoppa in också mot Östersund.



Här startar dagens liverapport på FD från Östersund - AIK kl 15:00:

ÖSTERSUND - AIK 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 (47) Anton Salétros.



Domare: Kaspar Sjöberg.



1:a min: AIK gör avspark och matchen är igång!



7:e min: AIK skapar matchens första hörna. Utmynnar i ett distansskott från Enock Kofi Adu men bollen skruvar sig bort från Östersundsmålet.



10:e min: Ingen riktigt het målchans för något av lagen som satt målvakterna på något större prov. AIK har klivit på framåt men inte lyckats skapa något av sitt spelövertag.



15:e min: Tarik Elyounoussi slår bollen på handen på Sonko Sundberg men domare Sjöberg friar till protester från AIK-spelaren. Reprisen visar dock att Sjöberg sannolikt dömde rätt.



25:e min: Goitom får en andra smäll på en kort tid. Den första mot knät, den andra mot ansiktet i en duell med Sonko-Sundberg. Östersund har tagit sig in något i spelet och tagit över bollinnehavet allt mer.



30:e min: AIK tvingas till ett första byte. Tarik Elyounoussi utgår med vad det såg ut som en befarad vadskada. Åtminstone var det på vaden han tog sig när han satt ned och grimaserade illa. Rasmus Lindkvist ersätter.



36:e min: Målchanserna lyser alltjämt med sin frånvaro. Mycket passningsspel inom respektive lag som inte mynnar ut i några farligheter.



40:e min: Frispark för AIK som resulterar i att Östersunds målvakt Aly Keita kan fånga bollen i famnen i tredjevågen. AIK betydligt mer ofarligt på frisparkar med Sebastian Larsson avstängd.



42:a min: Nytt frisparksläge för AIK, där Saletros smeker bollen i djupled mot Obasi i Östersunds straffområde men han når inte bollen och chansen försvinner.



45:e min: På tilläggstiden får Östersund en möjlighet genom Blair Turgott men avslutet går högt över och utanför målet.



HALVTID.

46:e min: Andra halvleken är igång.



47:e min: MÅL! AIK tar ledningen när Bilal Hussein spelar bollen ut på vänsterkanten i höjd med straffområdet, där Lindkvist befinner sig och denne slår bollen längs marken in mot mitten av banan och nästan vid straffpunkten befinner sig Anton Saletros som möter bollen och på ett tillslag skickar han in bollen i Östersundsmålet till ledning för AIK.



49:e min: Omdiskuterad situation, där Haugan håller fast Goitom och hindrar denne från att få ett friläge men domaren väljer det gula kortet istället för det röda.



60:e min: MÅL. Östersund utjämnar. Sonko Sundberg är högt uppe på AIKs planhalva och lyfter bollen mot vänster, där Blair Turgott möter bollen och skurvar in den otagbart i krysset bakom Oscar Linnér.



61:a min: Östersund gör sitt första byte i matchen. Ut med Hörberg och in med Simon Kroon.



69:e min: Nära 2-1 AIK när Saletros är nära att göra sitt andra mål för eftermidddagen. Men bollen går förbi målet och tar på en Östersunds-spelare till hörna.



72 min: Islamovic är nära att trycka in 2-1 för Östersund men får ingen träff på bollen. Kadiri får nästa läge men inte heller det är bra tajmat. Istället kontring för AIK med Obasi som dock inte får fram bollen till avsedd adress som är Goitom.



74 min: Henok Goitom byts ut för AIK. In kommer Nabil Bahoui.



76 min: Eirik Haugen sträcker fram foten och fäller Obasi precis på straffområdeslinjen. Gult kort för Haugen igen, vilket gör att det omvandlas till ett rött och utgår. Frispark för AIK som tas av Bahoui.



78 min: Bahouis frispark touchar ribbans översida.



81 min: Saletros skjuter ett skott som Keita räddar.

Startelvorna:

ÖSTERSUND: Aly Keita - Tom Pettersson, Thomas Poppler Isherwood, Eirik Haugan, Noah Sonko Sundberg - Charlie Colkett, Alex Purver, Rewan Amin, Felix Hörberg (61) - Blair Turgott, Dino Islamovic.

Avbytare: Andrew Mills (mv), Nebiyou Perry, Jamie Hopcutt, Ludvig Fritzon, Jordan Kadiri, Simon Kroon (61), Jerell Sellars.



AIK: Oscar Linnér - Karol Mets, Per Karlsson, Daniel Granli - Anton Saletros, Tarik Elyounoussi (30), Enock Kofi Adu, Bilal Hussein, Heradi Rashidi - Henok Goitom (74), Chinedu Obasi.

Avbytare: Budimir Janosevic, Panajotis Dimitriadis, Rasmus Lindkvist (30), Nabil Bahoui (74), Felix Michel, Robert Lundström, Kolbeinn Sigthorsson.