Doldisen ersätter Henke - tillfälligt

Med Henrik Larsson borta ur bilden som tränare för Helsingborg fick klubben snabbt agera för att lösa tränarfrågan till matchen mot IFK Norrköping på söndagen. Det blir doldisen Alexander Tengryd som leder laget ihop med Jens Karlsson och Sven Andersson.

Tengryd själv ser sig dock inte som en permanent lösning, även om det skulle bli framgång.

- Jag har varit tydlig med att jag trivs bra med den befattning som jag haft. Jag tycker att föreningen ska leta efter någon som har erfarenhet från klubbar av den här digniteten, säger Tengryd till Kvällsposten.

Han själv kom in i Helsingborgs tränarstab så sent som i januari och har nu alltså kastats in i hetluften som huvudansvarig. Han tänker dock inte göra några omvälvande förändringar i hur laget leds jämfört med hur det såg ut under Henrik Larssons ledning.



- Jag förespråkar i stora drag samma typ av fotboll även om det alltid finns nyansskillnader. Det finns några detaljer som kan förändras med det är ytterst få. Det Peo Ljung byggde upp och som Henrik Larsson tog vid vill jag fortsätta med.