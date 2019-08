Ekwall efter Henke-bomben idag: "Henrik var rätt val av HIF"

Henrik Larsson avgår efter cupförlusten mot division 1-klubben Oskarshamn. Anledningen är att han ska ha mottagit verbala påhopp från supportrar till HIF. Hur reagerar Patrick Ekwall på dagens chockerande nyhet?



Det skakar i Helsingborgs IF. Henrik Larsson lämnar klubben för andra gången efter att han mottagit verbala påhopp under en tid, vilket ska ha eskalerat efter förlusten mot Oskarshamn i svenska cupen i går. FD:s krönikör Patrick Ekwall kommenterar dagens nyhet som skakar Skåneklubben.



– Det är lite svårt att greppa den utan att veta exakt vad som har hänt. Vad är det för verbala påhopp? Vad hade Henrik och klubben förväntat sig? Att det skulle finnas människor som hade idiotiska åsikter kring Henrik Larssons återkomst - framför när det började gå lite sämre - kan inte ha kommit som en chock. Vi vet alla hur dårar kan uttrycka sig och hur snabbt det sprids. Det är inget nytt, framförallt inte i en värld där man är tränare för ett allsvenskt lag, oavsett hur illa man kan tycka om det beteendet.

– Så är det här hela sanningen? HIF förmedlade "verbala påhopp" och inte "hot", som hade varit någonting helt annat. En annan version talar om "hotfulla påhopp". Sådant kan ju vara allvarlig nog och få en människa att känna att det inte är värt att ta. Men vi vet inte.

– Jag känner mest att jag behöver få veta lite mer innan jag gör någon form av analys av vad som har hänt.

Hur ser du på förutsättningarna som Henke fick när han tog över efter Peo Ljung? Hur vill du summera hans korta comeback?

– Jag tyckte det var rätt val. Vilket jag utryckte i en krönika. Sett till HIF:s förutsättningar. Och Henrik - om någon - visste exakt vad han gav sig in i, det förutsätter jag. Två viktiga spelare drog i somras, Andri Bjarnason och Rasmus Jönsson. Truppen var tunn och trög från början och det fanns inga resurser för att köpa in crème de la crème direkt. Sett till allt detta har det ändå gått helt ok. Även om förlusten mot Oskarshamn - där de spelade med ett halvt B-lag - är ett fiasko.

Var det rätt eller fel av honom att ta uppdraget från början med tanke på den ansträngda relationen till vissa supportrar?

– Jag tycker att det var helt rätt. Sen är det möjligt att Henrik inte riktigt insåg att det existerade ett "Henke-hat" i stan, som var mera utbrett än han eller någon annan anade.

En blytung vecka för HIF med Pär Hansson som meddelade att karriären är över, Andreas Landgren vars korsband är av och nu Henke som slutar med omedelbar verkan. Hur illa ställt är det med HIF?

– Lägg till Holgerssons skada, den ständiga kritiken mot Granqvist och smällen i cupen. Ska vi se det så, kan många säkert känna att Larsson tar chansen att hoppa av. Även om jag kan känna att han har ett tillräckligt starkt HIF-hjärta för att inte ge upp utan strid.

– Bortsett från det känns det som att Helsingborgs IF är en klubb utan någon som helst riktning, mer än att överleva för dagen. Ingen kan påstå att klubbens framtid andas optimism och struktur.

Vem tycker du bör ta över som huvudtränare?

– Det har jag inte ens funderat på. HIF har inga ekonomiska resurser och jag vet inte vilken erfaren tränare som känner att det är rätt klubb att ansluta till idag. De måste nog lösa det här internt eller plocka in lokala tränartalanger som Martin Pringle eller Mattias Lindström.