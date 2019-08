Vilka kliv i Djurgården - talangen med debutmål

Djurgården fick en drömstart i cupmötet med Akropolis på Grimsta. 1-0 och 2-0 kom första åtta minuterna där talangen Oscar Pettersson, född 2000, gjorde sitt första tävlingsmål för serieledarna då han ökade på Blårändernas ledning.



Han gjorde allsvensk debut för snart två veckor sedan med sitt inhopp hemma mot Sirius och fick återigen hoppa in i måndags mot AFC Eskilstuna. Anfallstalangen Oscar Pettersson, 19, har tagit kliv i Djurgården och under torsdagskvällen presenterade han sig igen - denna gång som målskytt.



Efter att Djurgården redan i fjärde minuten tagit ledningen mot division 1-laget Akropolis i Svenska cupen genom Haris Radetinac på nick utökade Pettersson i minut åtta. Ett hårt skott efter hörna tog på en Akropolis-spelare och styrdes in i mål. Detta var Petterssons första tävlingsmål i den blårandiga dressen.



Vid seger i kväll är Djurgården klart för gruppspelet i februari/mars 2020.