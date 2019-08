Kujovic mållös i debuten - Djurgården klart för gruppspel

Djurgården är klart för Svenska cupens gruppspel. Stockholmslaget vann mot division 1-laget Akropolis med 2-1 efter blårandiga mål av Haris Radetinac och Oscar Pettersson. Efter dryga timmen spelad hoppade Emir Kujovic in och fick därmed göra debut för sin nya klubb.



Det var på transferfönstrets sista dag som Djurgården gjorde klart med Emir Kujovic. Han var inte redo för spel mot AFC Eskilstuna i måndags, men nu i kväll gjorde anfallsstjärnan debut - detta i Svenska cupen mot division 1-laget Akropolis.



Kujovic inledde dock på bänken för Djurgården. En överraskning i elvan på Grimsta var att Haris Radetinac spelade högerback.



Just Radetinac inledde målskyttet redan i fjärde minuten då han nickade in en frispark från Jonathan Augustinsson.



Bara fyra minuter senare utökade Djurgården och det var Oscar Pettersson som slog till. 19-åringen, som gjorde allsvensk debut i näst senaste omgången mot Sirius, sköt ett skott som styrdes på Akropolis-spelare och in i nät. Detta var anfallarens första tävlingsmål i Djurgårdens a-lag.



Kujovic byttes in i 62:a minuten, detta ihop med andra sommarvärvningen Curtis Edwards. Duon ersatte Oscar Pettersson och Jesper Karlström.



Nervöst mot slutet för Djurgården då Akropolis i 85:e minuten reducerade genom Niklas Lindkvist. Ett mål till från serieledaren i division 1 norra och det skulle bli förlängning.



Det blev dock ingen kvittering från Akropolis. Matchen slutade 2-1 till Djurgården på Grimsta som därmed är klart för gruppspelet som kickar igång i februari.



Dif-elvan: Bråtveit - Radetinac, Abrahamsson, Danielson, Augustinsson - Walker, Karlström, Finndell - Pettersson, Bergmark Wiberg, Bärkroth



Bänk: Manchini, Une Larsson, Käck, Ring, Kujovic, Edwards samt Buya Turay