FD LIVE: Islossning på Stadion - MFF utökar

Här startar dagens liverapport på FD från Malmö FF - Bnei Yehuda, kl 19.00



4:e min: Mycket nära 1-0 MFF tidigt på ett högljutt Stadion. Anders Christiansen rann igenom i ytan mellan israelernas mittfält och försvar och kom till skott med vänstern. Avslutet bra och endast millimeter på fel sida vänster stolpe. Fin aktion av dansken.



Efter 2-2 hemma mot Midtjylland i första playoffmötet i fjol var Malmö FF pressat på dansk mark i returen - och det gick. MFF vann med 2-0 och tog sig till Europa Leagues gruppspel.Nu har MFF på nytt chansen att kvala in till huvudturneringen. Under torsdagskvällen inleds playoffmötet med israeliska Bnei Yehuda och MFF startar på hemmaplan.Marcus Antonsson kommer inte till spel samtidigt som Guillermo Molins inleder på bänken. Då väljer Uwe Rösler att slänga upp Arnor Traustason i anfallet bredvid Markus Rosenberg - ett koncept som blev en succé i hemmamötet med Besiktas då MFF vann med 2-0 i oktober. Noterbart att Werder Bremen-lånet Felix Beijmo likt i helgen kliver rätt in i elvan.Läcker dribblingsräd av Sören Rieks på vänsterkanten och det höll på att bli farligt, men inspelet längs backen rensades undan i sista stund.1-0 Malmö FF! Finfint anfall där Felix Beijmo spelade fram Christiansen som i sin tur passade snett inåt bakåt till Markus Rosenberg som nöp till direkt. Bollen stenhårt upp i taket och viktigt mål för MFF.2-0 MFF! Islossning på Stadion. Denna gång mål med minsta möjliga marginal där assisterande domaren klev in och vinkade för mål efter att Rasmus Bengtson nickat bollen mot mål. Zubas var på bollen, men orkade inte hålla den och tungt för israelerna nu.2-0 till MFF efter första halvlek och Felix Beijmo konstaterade följande för Viasat i paus: "En bra första halvlek av oss. Väldigt viktigt med hållen nolla och så två mål framåt. Vi kontrollerar matchen och var heller inte för stressade över att göra 1-0 snabbt. De står ganska lågt. Det känns bra än så länge".3-0 MFF - och det var en smällkaramell som hette duga. Felix Beijmo snett inåt bakåt till Oscar Lewicki som inne i straffområdet vräkte upp bollen i första krysset. Ett drömmål av Lewicki!



Malmö FF: Dahlin - Larsson, Bengtsson, Safari - Beijmo, Lewicki, Christiansen, Bachirou, Rieks - Traustason, Rosenberg

Bnei Yehuda: Zubas - Cohen, Mori, Pnishi, Felczer, Baltaxa - Mazor, Soro, Sagas, Jan - Ghadir