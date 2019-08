FD LIVE: Gör om Malmös succédrag från Besiktas

Malmö FF tog sig i fjol till Europa Leagues gruppspel efter ett rafflande playoff mot Midtjylland. Nu är skåningarna bara ett dubbelmöte med israeliska Bnei Yehuda från att återigen kvala in till huvudturneringen. Avspark på Stadion 19.00.



Efter 2-2 hemma mot Midtjylland i första playoffmötet i fjol var Malmö FF pressat på dansk mark i returen - och det gick. MFF vann med 2-0 och tog sig till Europa Leagues gruppspel.



Nu har MFF på nytt chansen att kvala in till huvudturneringen. Under torsdagskvällen inleds playoffmötet med israeliska Bnei Yehuda och MFF startar på hemmaplan.



Marcus Antonsson kommer inte till spel samtidigt som Guillermo Molins inleder på bänken. Då väljer Uwe Rösler att slänga upp Arnor Traustason i anfallet bredvid Markus Rosenberg - ett koncept som blev en succé i hemmamötet med Besiktas då MFF vann med 2-0 i oktober. Noterbart att Werder Bremen-lånet Felix Beijmo likt i helgen kliver rätt in i elvan.



Här startar dagens liverapport på FD från Malmö FF - Bnei Yehuda, kl 19.00



Malmö FF: Dahlin - Larsson, Bengtsson, Safari - Beijmo, Lewicki, Christiansen, Bachirou, Rieks - Traustason, Rosenberg

Bnei Yehuda: Zubas - Cohen, Mori, Pnishi, Felczer, Baltaxa - Mazor, Soro, Sagas, Jan - Ghadir