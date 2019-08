Junior-testet skjuts upp - "Vi vågade inte"

De sista veckorna har Hammarbys Junior trappat upp sin träning och comebacken är inte en överlägsen framtid bort.

Spelaren själv hade siktet inställt mot att vara uttagningsbar i nästa match mot Falkenberg, men troligtvis dröjer det lite längre. Ett planerat styrketest har skjutits upp på grund av en liten känning, det säger tränaren Stefan Billborn till Fotboll Sthlm.

– Han fick en liten känning och när man gör de här testen är det en sådan enorm påfrestning. Man maxar ju allting och då vågade vi inte göra testet för vi ville inte få det bakslaget. Så då har Junior det nu på fredag i stället, säger Billborn till sajten.

Tränaren berättar att testet som ska göras fastställer att Junior är på cirka 90 procents förmåga, men när han väl klarar det så kommer Billborn heller inte att stressa fram hans comeback.

– Han skulle kunna träna för fullt då. Men däremot kommer det att ta tid för matchspel. Nu tror jag att Junior är ett litet unikum på många sätt så han skulle säkert komma tillbaka och kunna spela rätt omgående. Man säger ju det att det tar mellan tolv och 24 månader innan man är på den nivån man var på när man blev skadad. Men att vi ska kunna få lite nytta av honom här under hösten är jag ganska övertygad om. Han är ju en lite annorlunda spelartyp än dem andra också. Han har en ganska fysisk spelstil. Han går in och tar smällar, täcker bollen och river åt sig bollar. Men han kommer vara jävligt sugen när han går in och lirar igen i alla fall. Det är en sak som är säker, säger han till Fotboll Sthlm.