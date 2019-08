Press på AIK men ingen ekonomisk piska - ''Titta på Celtics omsättning"

- Pressen finns. Jag är medveten om den och att vi behöver det här för att snabbare kunna ta nästa steg. Men piska, nej, jag känner inte att vi har en styrelse som jobbar så. Jag har i alla fall inte fått några ultimatum ställda.

- Vi lyckades snabbt lägga besvikelsen bakom oss. Vi har ju vid det här laget gjort så många kvalspel så att vi vet exakt vad det måste handla om. Jo, det gjorde ont, en otrolig besvikelse mot Maribor. Men på den här nivån måste du inse att nästan allt är väldigt svårt och att allt handlar om att orka ladda om. Det är så otroligt mycket som är mentalt, ordar AIK:s sportchef Björn Wesström i ett engagerat utlägg inledningsvis för FotbollDirekt.se.- Skillnaden på Maribor och Sheriff? Men jag tror inte det var just någon skillnad. Istället handlade det mest om att vi kom upp i en jämnare insats mot Sheriff än mot Maribor. Så man kan säga att vi lärde oss. Det gjorde vi. Man lär sig av sådana här matcher om man inte tycker synd om sig själv. Så man kan säga att vi visade att vi kan vinna sådana här matcher då Sheriff högst sannolikt är på samma nivå som Maribor.- Det kanske räcker med att konstatera att det bara hänt två gånger i historien att AIK nått gruppspel i Europa. Så vi befinner oss på en nivå som nästan är det högsta vi varit på någon gång, fortsätter Wesström och betonar lika snabbt följande:- Men jag tror också det räcker med att titta på att det bara är vi och Malmö FF som har klarat av det. Vad som väntar nu?, ja, vi vet ju att det är Celtic. Men exakt hur bra Celtic är? De kanske inte är på sin topp sett till deras historia men kom då ihåg att titta på deras omsättning och titta samtidigt på vår, ber Björn Wesström.Det AIK-basen pekar på är hur Celtic genomgående har årsomsättningar på mellan 800 000 000 upp till en miljard kronor. I det avseendet så får hela AIK huka som pendlar i årsomsättningar kring 150 000 000-200 000 000.- Man ska också komma ihåg hur Celtic köpte en fransk försvarsspelare inför säsongen som kostade, tror jag, omkring 100 miljoner och han har än så länge inte fått mycket speltid. Jag menar med sådana resurser. Om vi haft sådana resurser. Det är klart att man funderar, säger sportchefen och skrattar till.Tittar vi sedan vidare på vilken sportslig utväxling Celtic just i dagsläget har för sina resurser så har hösten startat skralt. Det Cluj som Malmö slog ut i fjol åkte Celtic nu emot för ett par veckor sedan i Champions League-kvalet och där till mörka rubriker i skotsk press. Lägg där till hur man vann knappt i skotska cupen i helgen.Med det är det en pressad Neil Lennon går mot torsdagens första möte på Parkhead i Glasgow.- Vi är uppdaterade om deras situation och kan väl kanske konstatera att Celtic varit bättre andra år än just nu men samtidigt ska man komma ihåg att det är tidigt på deras säsong och alla klubbar, oavsett nivå, behöver lite tid på sig att hitta rätt. Men vi har sett Celtic och vet vad vi behöver.