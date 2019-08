Nu blickar Beijmo mot Djurgården: "Jag är redo"

Från start som wingback till höger fick Felix Beijmo per omgående visa Malmöpubliken vad han går för.

Företagsam framåt och stabil bakåt. Detta i hans första tävlingsmatch på väldigt länge.

– Det var rätt på det. Men det är bra att komma in i det direkt så att man håller igång med kroppen. Jag hade lite trötthet i kroppen i dag, men nästa match kommer det att kännas bättre, säger han till C More efter matchen.

Från Werder Bremens frysbox skrev han på ett halvårsavtal (lån) med MFF. En övergång som skapade rubriker då han ju slog igenom i guldkonkurrenten Djurgården. Ytterbacken har fått en del kritik för sitt klubbval av Dif-trogna och när lagen nu möts i nästa omgång lär en het drabbning vänta, en tidig seriefinal. Men Beijmo tycks ta rubrikerna och uppståndelsen med ro och längtar till matchen på Stadion i Malmö på söndag.

- Det gillar jag. Jag är redo, säger han och svarar på frågan om han längtar till att få möta sina gamla lagkamrater.

– Det gör jag absolut. Jag snackar med dem varje dag. Jag är redo och hela Malmö är redo. Vi kommer ta matchen med storm.

I kväll spelar Djurgården hemma mot AFC Eskilstuna. Vid en poäng eller mer så återtar Dif serieledningen från just MFF.