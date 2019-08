FD LIVE: Djurgården SÅ nära punktering - vilken räddning på Tele2

Vid seger i kväll hemma mot AFC Eskilstuna leder Djurgården allsvenskan med tre poäng före Malmö FF. Djurgården leder nu med 3-0.



Djurgården har sedan segern borta mot Elfsborg för två veckor sedan toppat allsvenskan. Senast blev det hela 4-0 hemma mot Sirius och nu väntar ny match på Tele2 Arena - detta mot nästjumbon AFC Eskilstuna.



Senast lagen möttes (8/7) blev det 1-1 på Tunavallen.



Vinner Djurgården i kväll leder de allsvenskan med tre poäng före MFF. Lämpligt nog möts de två storklubbarna i Malmö på söndag.



Noterbart i Djurgårdens elva är att nyförvärvet Curtis Edwards återigen startar. I AFC finns Dzenis Kozica med i elvan. Anfallaren alltså på lån från just Djurgården.



Här startar dagens liverapport på FD från Djurgården-AFC Eskilstuna, kl. 19.00



2:a min: Djurgården fick en smakstart. Redan i den andra minuten gjorde Stockholmslaget 1-0. Elliot Käck med hörnan från höger och från nära håll nickade Mohamed Buya Turay in ledningsmålet för Blåränderna.



11:e min: Ulvestad med farligt skott utanför straffområdet. Räddning från Söderberg och ut till en resultatlös hörna.



17:e min: 2-0 Djurgården! Curtis Edwards med inlägg med högerfoten från vänsterkanten. Inne i straffområdet hade Marcus Danielson smugit upp och knoppade läckert in tvåan för hemmalaget. Danielson fortsätter att imponera i årets allsvenska och göra viktiga mål från sin mittbacksposition. Avgörande mål i bägge mötena mot Kalmar.



20:e min: Wilhelm Loeper med skott utanför straffområdet. Tätt utanför Vaihos vänstra stolpe.



34:e: min: Jesper Karlström med skott en bit över. Bra läge utanför straffområdet annars.



38:e min: AFC-kaptenen Anel Rashkaj tvingades utgå skadad. In i stället med Daniel Miljanovic. I samma minut sparkades Adi Nalic fult ner av Jesper Karlström. Dif-mittfältaren med gult kort, men möjligt att det borde varit rött där.



45:e min: Nalic kunde inte fortsätta och in kom Pontus Rödin. Allsvensk debut för 19-åringen!



45:e min: Vilken räddning av Söderberg på Turays skott från nära håll. Ring med inlägget från vänster. Mål där och matchen hade varit avgjord...



2-0 till Djurgården efter första halvlek.



46:e min: Byte i Djurgården. Ut med Edward Chilufya, in med Nicklas Bärkroth. Jonathan Ring, Mohamed Buya Turay, Fredrik Ulvestad och Elliot Käck (samtliga missar MFF om de drar på sig gult kort i kväll) kvar på banan.



62:a min: Just Bärkroth fick ett jätteläge efter drömanfall. Curtis Edwards kom drivande med bollen, spelade ut till Aslak Fonn Witry som slog ett perfekt inlägg mot bortre stolpen. Bärkroth med nicken, men en ny, strålande räddning av Söderberg.



68:e min: Till sist kom 3-0-målet för Djurgården - och återigen var det ett läckert anfall som avslutades av Bärkroth. Haris Radetinac ut till Witry som nere vid kortlinjen slog ett inlägg till Bärkroth som nöp till på volley. Bollen via ribban in i mål.



Djurgården: Vaiho – Witry, Une Larsson, Danielson, Käck – Karlström, Ulvestad, Edwards – Ring, Turay, Chilufya

AFC Eskilstuna: Söderberg – Loeper, Tsveiba, Catic – Jarl, Rashkaj, Lushaku, Nnamani – Nalic, Avdic, Kozica