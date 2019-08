FEM SNABBA: "Kan bli avgörande - och förödande - för AIK"

AIK svarade för ett bottennapp hemma mot Kalmar under söndagseftermiddagen. KFF vann med 2-1 och FD:s Casper Nordqvist såg ett Gnaget som inte alls kom upp i nivå.

- Tre bortslarvade poäng. Kan bli avgörande och förödande i slutändan, säger Nordqvist.



FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER AIK - KALMAR 1-2



Fiasko av AIK?



- Kalmar ska inte skämmas för segern, men det här var ju tre bortslarvade poäng. Kan bli avgörande och förödande för AIK i slutändan när det kommer till guldstriden. Vid seger för Djurgården i morgon är Gnaget fyra poäng bakom och lägg därtill ett Bajen i hysterisk form. Malmö FF går dessutom om AIK vid tre pinnar mot Falkenberg i dag. Oj vad onödigt, Gnaget!



Men Kalmar förtjänade segern i dag?



- Målet i tionde minuten var ren och skär klass från Alexander Jakobsen. En individuell prestation som fick AIK stressat samtidigt som KFF kunde spela avslappnat. När 2-0 från Fidan Aliti kom precis före pausvilan var Gnaget i rejäl uppförsbacke. Den andra halvleken rivstartade däremot med Bahouis och Goitoms intåg i matchen och just Bahoui låg bakom reduceringen från Elyounoussi i 51:a minuten. Där och då trodde jag att AIK minst skulle få med sig ett kryss, men forceringen mattades av och som sagt, KFF ska inte skämmas över de tre poängen.



Felix Michel som anfallare i dag, överraskande?



- Ja, och det föll inte så väl ut heller. Helt annan frenesi i spelet när Bahoui och Goitom kom in. Samtidigt förstår man rotationen då en viss Celticmatch väntar på torsdag. Michel kan ju spela på flera positioner men med tanke på alla anfallsnamn av högsta klass som AIK sitter inne på kanske just forwardsrollen inte är något som Michel ska användas allt för mycket i.



Desto bättre var Alexander Jakobsen, vilket kap av Kalmar?



- Verkligen. Vad jag fick höra var Norrköping intresserade av att byta bort Jakobsen till Hammarby för att få in Leo Bengtsson, men i stället blev det en låneaffär till Kalmar för en vecka sedan. Det ska KFF vara väldigt glada för. Dansk-egyptierns offensiva finess är något som smålänningarna saknat i år. Bäst på plan första halvleken och målet var ju en läckerbit. Jakobsen blir väldigt viktig för Kalmar under hösten!



Är KFF verkligen ett bottenlag?



- De borde inte vara det och efter att för några omgångar sedan varit nästjumbo tog de nu ett rejält kliv uppåt. Visserligen bara två poäng ner till kvalplats, men det är ett par lag emellan nu och jag tror att KFF kommer fortsätta klättra. Spelarmaterialet är för bra för att åka ur och Magnus Pehrsson är en klok tränare. Detta fixar Kalmar!