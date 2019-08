AIK tappar i toppen - föll mot Kalmar

Rikard Norling valde att rotera en hel del i AIK:s startelva efter torsdagens match i Europa League.

Nabil Bahoui inledde återigen på bänken och Kollbein Sigthorsson, som satt på bänken hela matchen mot FC Sheriff, klev in i elvan.



Panos Dimitriadis, som hoppade in i torsdagens match, startade. Det gjorde också Felix Michel, Bilal Hussein och Heradi Rashidi, samtliga var förpassades till bänken i torsdagens match.

I Kalmar startade Viktor Elm. Rasmus Elm var tillbaka efter sjukdom och inledde på bänken men byttes in i matchens slutskede.



I lagens möte på Guldfågeln Arena vann AIK efter att Chinedu Obasi prickat in matchens enda mål. Nigerianen missade dock dagens match på grund av skada.



Kalmar hade en tvåmålsledning med sig in i halvtid. Vilket fick AIK att agera och inför den andra halvleken byttes Goitom och Bahoui in och kort därpå kunde gnaget reducera.



Men någon kvittering blev det inte för AIK som i och med förlusten tappade viktiga poäng i toppstriden. För Kalmars del betydde segern att laget lämnade kvalplatsen.





Startelvorna:



AIK: Linner - Karlsson, Dimitriadis, Mets - Salétros, Larsson, Michel, Hussein, Rashidi - Sigthorsson, Elyounoussi

Avbytare: Granli, Adu, Lindkvist, Bahoui, Lundström, Goitom, Janosevic



Kalmar: Hägg Johansson - Löfkvist, V.Elm, Aliti - Manns, Romario, Rafael da Silva, Jakobsen, Agardius - Herrem, Fröling

Avbytare: Noring, R.Elm, Söderqvist, Sachpekidis, York Rafael, Gustafsson, Hallberg, Maxwell





Liveuppdatering:



AIK och Kalmar vandrar ut på planen till tonerna av "Å vi é AIK".



Där är matchen igång. Kalmar med avsparken.

Knappt en minut spelat när Sigthorssons armbåge träffar Viktor Elm i ansiktet.



Kalmarkaptenen är uppe på benen igen.

Romario slår en briljant passning till en men inget vidare avslut från Jesper Manns i Kalmar.

Sju minuter spelade och hittils har Kalmar det mesta av bollinnehavet. Bortalaget får också matchens första hörna som Karol Mets kan nicka undan från AIK:s straffområde.

MÅÅÅL! Kalmar chokar AIK och Friends Arena när Alexander Jakobsen sätter 1-0 för gästerna. Målet kom i den 10:e minuten.



AIK får en chans men Elyounoussis skott precis utanför.



15 minuter spelade och Kalmar står upp bra mot AIK.

Efter 20 minuter krockar Linnér med en Kalmarspelare.

Målvakten återigen på benen.

Herrem vinner en duell mot Per Karlsson. Nicken dock strax ovanför ribban.



AIK med en farlig chans efter ett inlägg. Den efterföljande hörnan från Sebastian Larsson är bra men Kalmar lyckas få bort bollen, tillfälligt.

AIK har verkligen börjat koppla ett grepp om matchen nu.



27:e minuten och AIK-supportrarna hyllar i vanlig ordning Ivan Turina.



Sebastian Larsson går hårt åt Romario. Frispark Kalmar - Larsson slipper varning.



33:e minuten och publiken vädrar sitt missnöje med spridda busvisslingar. AIK har mycket boll men lyckas inte skapa några heta chanser.



I nästa sekvens lyckas Kamar sno bollen. En fin aktion från Romario men AIK kan bryta vid eget straffområde.



AIK in med bollen i bortalagets straffområde och Sigthorsson lyckas så när få till en nick men Hägg Johansson kan plocka den bollen.



Knappa fem minuter kvar av den första halvleken.



Kalmar kan ställa om och Sebastian Larsson känner sig tvingad att stoppa upp bortalagets kontring och river ner Romario. Gult kort på Larsson.



Fortsatt 1-0 för Kalmar när klockan tickar mot halvtid.



I AIK tar Larsson ett avsluta men skottet kan enkelt fångas upp av Kalmarmålvakten.

MÅÅÅÅL! Kalmar leder med 2-0 på Friends när 44 minuter är spelade.

Efter flipperspel i straffområdet kan Aliti utöka Kalmars ledning. Mindre snygg målgest av Aliti som hyschar mot hemmapubliken, detta resulterar i gult kort.



HALVTID: Första 45 är över och ställningen är 2-0 till Kalmar borta mot AIK.

Andra halvlek är igång och AIK gör ett dubbelbyte när Henok Goitom och Nabil Bahoui kommer in.



MÅÅÅÅL!! AIK reducerar i den 50:e minuten när inbytte Bahoui serverar Elyounoussi.

I den 53:e minuten tilldelas Kalmars Herrem ett gult kort.

AIK har växlat upp och tar mer och mer över matchen.



58 minuter spelade och Kalmar i fortsatt ledning.

Bortalagets Jesper Manns tilldelas ett gult kort i 59:e minuten.



Bahoui med en farlig nick. Utan att resultera.

14 406 är publiksiffran på Friends.



AIK fortsätter jakten på en kvittering men Kalmar är inte ofarliga i sina omställningar.



I den 68:e minuten ersätts Jesper Manns av York Rafael.

AIK gör sitt tredje byte när Lundström ersätter Dimitriadis.

Kalmars York Rafael får ett gult kort.



Klockan tickar upp mot 76 spelade minuter. Gästerna fotsatt i ledning.



Sebastian Larsson slår en fin boll men Kalmar löser situationen.



Kalmar med ett byte när Herrem ersätts av Rasmus Elm.



Klockan uppe på 85 minuter. Hemmalaget börjar bli desperata nu.



Kalmarspelarna försöker vinna tid i varje situation nu och det rör upp känslor hos hemmapubliken.

Klockan har passerat 87 minuter när Kalmar tilldelas frispark på offensiv planhalva.



AIK fortsatt i underläge 1-2 när fjärdedomaren visar att det tre minuter återstår av matchen.



Kalabalik i Kalmars straffområde när AIK skickar in ett inlägg men Kalmar lyckas rensa bort bollen i ren panik.





Där blåser domaren av matchen och Kalmar vinner över AIK med 2-1.