Tankovic nya succé - men kan försvinna: "Lovar ingenting"

STOCKHOLM. Muamer Tankovic är i hysterisk form. Stjärnan leder såväl skytte- som assistligan och sköt sitt Hammarby till ny seger i kväll. På frågan om han stannar i sommar är svaret inte glasklart.

- Fönstret är fortfarande öppet så allt kan hända. Jag lovar ingenting, säger Mujo till FotbollDirekt.se.



Han är hela allsvenskans hetaste spelare, Muamer Tankovic. Redan inför lördagens hemmamöte med Sundsvall (seger 3-0) ledde den offensiva mittfältaren assistligan. Med sin 2-0-balja i 35:e minuten klev han även upp som ensam skytteligaledare med sina tolv fullträffar.



Allt fler skriker på att 24-åringen ska in i landslaget. I dag Alexander Axén i Cmores sändning. Tankovic själv tar det hela med ro.



- Det är upp till er att tycka vad ni vill. Själv gör jag mitt bästa på planen, sedan är det upp till alla att säga vad de tycker, säger Tankovic till FotbollDirekt.se.



När FD pratade med Mujo i november sa han att han borde komma med till januariturnén - vilket han också gjorde. Att han nu inte vill kommentera huruvida han borde vara med i höstens EM-kvalspel eller ej handlar inte om att han blivit mer blyg sedan det gått allt bättre på planen, hävdar han själv.



- Jag vill inte fokusera allt för mycket på landslaget, jag vill fokusera på Hammarby. Sedan om jag får spela i landslaget, det är bara en bonus.



Tankovic har tidigare under sommaren varit aktuell för en utlandsflytt, men hittills har det inte funnits något bud som varit tillräckligt bra. Bajen, som spelat en match mer än övriga topplag, har efter 3-0-segern mot Sundsvall bara tre poäng upp till serieledande Djurgården. Det är dock inte spik att Mujo stannar säsongen ut.



- Fönstret är fortfarande öppet så allt kan hända.



Du lovar inte att stanna alltså?



- Jag kan inte lova någonting, fönstret är öppet. Om någon lägger bud och varken jag eller Hammarby kan säga nej... Så klart att allt kan hända, utbrister Tankovic som efter tidigare utlandsäventyr i England och Holland nu vill vara noga med att välja nästa klubblag.



- Många tänker att de efter en bra säsong i allsvenskan vill dra utomlands. Det är inte min sits. Det ska vara rätt klubb, rätt tillfälle. Tränaren ska vilja ha mig. Det är många spelare som gör lite mål och assist i allsvenskan och sedan vill gå utomlands bara för att... Det funkar inte så för mig. Om jag ska gå så ska jag gå rejält.



Vilket är allsvenskans bästa lag just nu?



- Vad ska jag säga, klart som fan jag tycker att vi är bäst i allsvenskan.



Många tycker ju Djurgården?



- Då får de tycka det. Jag tycker Hammarby är bäst.