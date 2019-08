Satsar med två från allsvenskan: "Satt oss i bra position"

Ljungskile har ryckt åt sig ett försprång på två poäng mot serietvåan Skövde inför helgens matcher. Tränaren Jörgen Wålemark glädjer sig dessutom över två nytillskott inför hösten. Målvakten Erik Dahlin och försvararen Mehmed Dresevic har anslutit.

– Skönt att vi inte blir för få på träningarna. Det är en lång höst som väntar oss och vi har satt oss i en bra situation. Viktigt att vi fått in två killar som kan höja det här laget, även i höst men också på sikt, säger Jörgen Wålemark till lsk.se

Senaste förlusten Ljungskile noterade var 11 maj hemma mot Trollhättan. Därefter har laget radat upp segrar och oavgjorda matcher. Senast blev det oavgjort mot Landskrona på bortaplan. Men för att bibehålla serieledningen har klubben gjort två förändringar under sommaren. Två spelare har lämnat och två nya har kommit in. Och det är två starka namn som har förstärkt. Dels målvakten Erik Dahlin från IFK Göteborg som har skrivit kontrakt till och med säsongen 2021 och dels försvararen Mehmet Dresevic som klubben lånar in från allsvenska AFC Eskilstuna för resten av säsongen.

– Vi har kämpat hårt och jobbat in i det sista på det här fönstret. Det blir skönt när man kan fokusera mer på fotbollen igen, säger Wålemark.

Ljungskile får klara sig utan avstängde Jesper Westermark mot Assyriska IK. Westermark har dragit på sig sex gula kort denna säsong.



Motståndaren Assyriska IK kommer till Skarsjövallen med två raka segrar och 26 inspelade poäng, vilket räcker till en sjätteplats för tillfället.

Även Assyriska har två nyförvärv. Det är dels danske mittbacken Alexander Kieffer från Alleröd FK och dels mittfältaren Gabriel Aphrem som kommer närmast från Räppe men som har spelat med bland annat Assyriska FF.

Om Keiffer säger sportchefen Markus Dere till jnytt.se:

– Vi kände att det är en mittback som är så pass bra att han kan kliva in i startelvan direkt. Trots att vi redan har tre bra mittbackar.

Ljungskile - Assyriska IK Turabdin har avspark 17:00.