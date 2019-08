Hammarbys stjärnaffär drömmer igen: "Han har koll"

STOCKHOLM. Alexander Kacaniklic har 19 svenska a-landskamper på meritlistan, men inte en enda under Janne Anderssons ledning. Efter att Hammarbys vinteraffär kommit igång ordentligt under sommaren ger han inte längre upp comeback i den blågula dressen.

- Det finns en del intressanta namn i allsvenskan som landslagsledningen säkert kollar på. Jag är övertygad om att de har koll, säger Kacaniklic till FotbollDirekt.se.



I våras målades Hammarbys stjärnaffär Alexander Kacaniklic ut som en flopp, men efter sommaruppehållet har yttern visat sig vara en helt annan spelare. Tillsammans med Muamer Tankovic är 28-åringen topplagets formstarkaste namn. Precis som mot Helsingborg för fem dagar sedan öppnade Kacaniklic målskyttet under lördagen hemma mot Sundsvall i 3-0-segern.



- Det känns bra för egen del. Jag tar kliv hela tiden och jag är väldigt nöjd med målet i dag. Det var ett lite annat mål än de som jag gjort tidigare så det känns bra, säger han till FotbollDirekt.se.



Det var efter kvarten spelad som Kacaniklic kom rättvänd med bollen och nöp till utanför straffområdet. Bollen satt klockrent intill ena stolpen och 20 minuter senare låg vintervärvningen bakom Muamer Tankovic 2-0-balja. Just Tankovic vill många se i landslaget och Kacaniklic hade jublat om förbundskapten Janne Andersson tog ut Mujo i höstens EM-kvalspel.



- Jag hade varit jätteglad för det. Han har presterat under en lång tid så det hade varit jättekul.



Hur långt har du själv kvar till att vara på landslagsnivå igen?



- Du får ringa Janne och fråga.



Men vad tycker du själv?



- Jag tror alla spelare tycker att de ska vara med i landslaget. Normalt sett brukar det ju inte vara några från allsvenskan som kommer med i landslaget, men nu finns det en del intressanta namn här som landslagsledningen säkert kollar på. Jag är övertygad om att de har koll.



Inför resterande matcher i allsvenskans 20:e omgång är nu Hammarby trea på samma poäng som Malmö FF men med bättre målskillnad. Upp till serieledande Djurgården är det tre pinnar.



- Det känns bra. Vi närmar oss och vill vara med och slåss om det, det är därför vi spelar. Vi kommer lite bakifrån och försöker ta ikapp poäng varje omgång. Vår form är väldigt bra och vi är starka hemma vilket är bra då vi har de lite svårare matcherna på hemmaplan. Det ser bra ut för vår del, avslutar Kacaniklic.