FEM SNABBA: "Internationell klass på honom i Hammarby"

STOCKHOLM.FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER HAMMARBY - SUNDSVALL 3-0- Som vanligt när Hammarby spelar hemma mot bottengängen blev det även i dag överkörning första 45 minuterna. Från start kändes det bara som en tidsfråga innan ledningsmålet skulle komma och efter kvarten spelad rullade Alexander Kacaniklic in ettan. Samme Kacaniklic sedan bakom 2-0 med tio minuter före pausvilan. Kacaniklic ut till Djurdjic som spelade in till Tankovic som stötte in sitt tolfte mål för säsongen - vilket han leder skytteligan med!- Verkligen! Jag tycker Häckens sportchef Sonny Karlsson uttryckte sig bra i intervju med mig i slutet av november i fjol efter att hans Paulinho kammat hem skytteligan med sina 20 baljor: "Jag vet inte om vi kommer att få uppleva det i Sverige igen, att en framspelare vinner skytteligan. Det är väldigt ovanligt att en spelare som arbetar åt båda vägar vinner en sådan titel. Paulinho är unik för oss". Så unikt ser det ju dock inte ut att vara då framspelaren Tankovic (som gjort flest assist i år) alltså toppar skytteligan.- Ja, det tror jag. I och med att Jordan Larsson är borta är det tre mål ner till Carlos Strandberg, Nikola Djurdjic och Tarik Elyounoussi som svarat för nio fullträffar vardera. Hammarby har bäst offensiv i serien och gör flest mål så om Tankovic inte åker på någon skada ser jag inte hur hans målproduktion ska stanna av. Det skulle väl vara att Hammarby snart matchas mot tuffare lag, men jag håller Tankovic som favorit till att ta hem skytteligan i år.-Nope! Efter att kapten Carlos Moros Gracia visats ut tidigt efter paus (målchansutvisning) var det godnatt för den allsvenska jumbon. Hammarby spelade mest av matchen och kryddade det hela med 3-0 av Richard Magyar i 85:e minuten. Måste dock säga att spanjoren Pol Roige Rodriguez stack ut i Sundsvall med sitt inhopp. Läcker teknik!- Faktiskt inte utan jag vill i stället svara Alexander Kacaniklic här som varit rena poängmaskinen efter sommaruppehållet. Från hackkyckling till lysande stjärna - det är häftigt att se den utvecklingen på den forne landslagsspelaren. Låg bakom bägge målen i första halvlek och jag tycker att det är internationell klass på Kacaniklic igen. Vilken driv med bollen han har och så himla klok i allt han gör. Ibland tar det lite tid att komma igång, det är skåningen ett levande bevis på!