Utvecklingen i EM-kvalet i fotboll

Vi befinner oss just nu mitt i kvalet till fotbolls-EM som går av stapeln nästa år, ett evenemang som UEFA ser fram emot, då det kommer att hållas på olika platser runt om i Europa, med finalen som spelas i England.

Majoriteten av grupperna i kvalet har vid det här laget avverkat 4 matcher, även om några fortfarande släpar lite med bara 2 matcher spelade. Vi ser sammanlagt tio grupper som spelas med mellan fem till sex lag per grupp. Sammanlagt ser vi 54 nationer tampas om en av de åtråvärda kvalplatserna till fotbolls-EM och självfallet är Sverige med i mixen, i en grupp som talar för att laget borde lyckas kvala in så länge de håller Rumänien bakom sig, vilket är det största hotet om andraplatsen, bakom Spanien som bör ta hem gruppsegern. Laget sitter också i toppen efter fyra avverkade matcher, med en full pott på 12 poäng efter fyra vinster. Bakom spanjorerna hittar vi Sverige tillsammans med Rumänien, med båda lag sittandes på sju poäng vardera.

För Sveriges del så har vi spelat bra även om vi förlorade första matchen mot Spanien med 3–0. Därefter tog vi en seger över Malta med omvända siffror, lyckades slå störste konkurrenten Rumänien med 2–1, spela oavgjort mot Norge med 3–3. Näst ut väntar Färöarna, en match som spelas på torsdagen den 5 september. Inte helt oväntat så spelas Sverige som en enorm favorit hos Wisegambler.com och allt annat än en seger skulle vara en chock. Ska man spela på matchen, då är det inte en fråga om det blir en seger eller inte utan istället med hur stor målskillnad kommer att bli. Färöarna har fyra raka förluster med tre gjorda mål kontra tolv insläppta. För Sveriges del så har vi lyckats göra åtta mål och släppt in sju vilket gör att ett förväntat resultat här skulle vara 3–0 eller större.



Största förvåningarna så här långt



Då majoriteten av alla lag har spelat fyra matcher, vilket innebär att bara en match återstår innan man mött gruppens alla motståndare, kan vi redan nu känna lite på pulsen och se hur ställningarna är i de olika grupperna, om favoriterna lyckats hålla upp mot pressen och levererat när det som väl behövs. Visst, Portugal är ett av dom få lag som bara sitter med två avverkade matcher så här långt, men vi hade förväntat oss ett betydligt bättre resultat än så, med bara två oavgjorda resultat. Nu är det dock mot de två största utmanarna i gruppen, där man spelade 0–0 mot Ukraina och 1–1 mot Serbien. Trots det hade nog många i alla fall förväntat sig se laget slå Serbien i den senaste matchen, ett lag som Ukraina slog med hela 5–0 här under juni månad.



En annan intressant utveckling är i Grupp H, där vi har sex lag som tampas, Frankrike, Turkiet, Island, Albanien, Moldova och Andorra. Eller vi säger sex men i själva verket är det tre lag som gör upp om topplaceringarna, Frankrike, Turkiet och Island och det är just dessa tre som håller topplaceringarna, med tre segrar och en förlust vardera. På pappret är Frankrike favoriten att ta hem gruppspelet, med Turkiet tätt bakom, men Island har visat att man inte får räkna bort dem, speciellt då laget lyckades slå just Turkiet här den 12 juni samtidigt som Turkiet bara tre dagar tidigare slog Frankrike på hemmaplan. Islands enda förlust så här långt kom mot Frankrike när lagen möttes i mars. Denna grupp blir den mest intressanta att följa under kommande spel.