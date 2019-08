Stjärnan beredd att träffa Henke Larsson - mot storvärvning i elfte timmen

Martin Olsson har tränat med Helsingborg. Och nu kan det vara på väg att bli mer. En sensationell övergång kan nu bli verklighet under fönstrets sista timmar.



Det är ett Helsingborg som ännu inte fungerar i årets allsvenska. Glimtvis har skåningarna visat kapacitet men utan att det där lilla extra - och framförallt inte på ett ihållande vis.



Men nu kan man alltså ta Englandsproffset Martin Olsson. En rutinerad landslagsförsvarare kan vara nära. Uppgifter som i dag samtidigt bekräftas av stjärnan själv.

- Jag har aldrig spelat i allsvenskan och det här är min hemstad, säger han till Sportbladet om uppgifterna om HIF.



Sju nyförvärv så här långt.

Det är ett Helsingborg som under nye Henke Larsson sökt mängder av lösningar och nu kan än mer nytt blod vara på väg in när den förre storspelaren bygger nytt för att rädda den allsvenska existensen.

Olsson har så sent som i dag tränat med laget på Olympia, Olsson som skadade hälsenan svårt i december. Allt sedan dess har han inte spelat någon match men nu ska han alltså vara fullt ut kurant igen.



- Hälsenan är helt läkt, nu behöver jag bara få upp konditionen igen, säger han till Sportbladet.



Och nu kan alltså ett namn med närmare 50 a-landskamper snart vara klar för Helsingborg, ett namn som vore en prestigevärvning för vilken allsvensk toppklubb som helst.



- Jag vill spela. Hittar jag inget utomlands så hade jag definitivt kunnat köra här.



Men inte nog med det, brorsan Marcus kan även han bli aktuell. Martin bekräftar även det.

- Han ska också prata med Henke i dag.