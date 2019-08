Förbi Varberg - nykomlingen leder superettan

Varberg hade fram till i går lett superettan sedan start, men nu är Mjällby förbi. Nykomlingen vände och vann borta mot Gais och har två poängs försprång ner till trean Brage som även de tog en viktig seger i går. Borlängelaget krossade Öster med 5-1.



Efter vårens totala dominans leder Varberg inte längre superettan. Under sommaren har Hallandslaget helt tappat i slagkraft och får nu se Mjällby leda serien. Varbergs insläppta 2-2-mål på stopptid i lördags mot Frej gav Mjällby chansen att passera under gårdagen - vilket de lyckades med.



Nykomlingen vände och vann med 2-1 borta mot Gais och är en poäng före Varberg och har ytterligare en pinnes försprång ner till trean Brage som innehar den allsvenska kvalplatsen.



Just Brage svarade för en rejäl överkörning i går då Öster krossades i Borlänge med hela 5-1. Brage har fyra poäng ner till fjärdeplacerade Örgryte, men vinner Jönköpings Södra i kväll hemma mot bottenlaget Syrianska skiljer det bara två pinnar mellan Brage och J-Södra.



I övrigt vann Västerås hemma mot Örgryte i går med 2-0 medan ex-allsvenska mötet mellan Trelleborg och Brommapojkarna slutade 1-1. BP fortsatt på nedflyttningsplats.