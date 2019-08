Braksuccé - men vill inte kalla det tabbe av Bajen

Jake Larssons succé i Örebro har inte gått obemärkt förbi. Inter och Wolverhampton är intresserade av anfallaren som Hammarby släppte i vintras. Men trots att U21-landslagsmannen flyger i ÖSK vill inte managern Axel Kjäll kalla det tabbe av Bajen.

- Hammarby har gjort många bra saker senaste åren. Svårt att säga att det är en tabbe av dem när de har en helt annan konkurrenssituation, säger Kjäll till FotbollDirekt.se.

Han vräkte in mål i Hammarbys U19-lag under sin första säsong i klubben i fjol - men trots 24 baljor i seriespelet fick Jake Larsson inget a-lagskontrakt av Stockholmsklubben och plockades i stället in till Örebro.

Väl i ÖSK har Larsson fått ett stort allsvenskt genombrott. Sex mål på 15 matcher under sin allsvenska debutsäsong har inte gått obemärkt förbi. Larsson har blivit svensk U21-landslagsman - och uppvaktas dessutom nu av storklubbar.

Sportbladet rapporterar intresse från Inter och Nerikes Allehanda kom nyligen med uppgifter om att Wolverhampton i Premier League är sugna på anfallaren. Vad FD erfar är Wolves det mest aktuella spåret - inte Serie A-giganten Inter.

- Vilka klubbar det handlar om vill jag inte kommentera, men de senaste veckorna har det ryktats mycket i media om Jake. Det är en del av fotbollen. Spelare som presterar på en hög nivå under en längre tid sticker så klart ut - och uppmärksammas också därefter, säger managern Axel Kjäll till FotbollDirekt.se som inte gör någon hemlighet i att Wolves fanns på plats för en vecka sedan på Behrn Arena när ÖSK spelade 2-2 hemma mot IFK Göteborg.

- Ja, det vet jag om. När vi spelar hemma har vi ganska bra koll på vilka scouter som finns på plats. Ibland dyker de dock upp utan vår vetskap.

Men att ÖSK kopplas samman i affär med Inter och fjolårets Premier League-sjua måste kännas häftigt?

- Fotbollen är så global nu. Det finns så många ingångar och scoutnätverk. Presterar man bra så uppmärksammas man. Jake har gjort det jättebra och det är klart att det är roligt både för honom och för oss.

Med tanke på braksuccén hos er, gjorde Hammarby en tabbe som inte satsade på Jake Larsson?

- Svårt att säga. Hammarby har gjort många bra saker senaste åren. Svårt att säga att det är en tabbe av dem när de har en helt annan konkurrenssituation. Det blev till vår fördel och vi såg tidigt potentialen i Jake.