Haksabanovic bakom Norrköpings trea

IFK Norrköping vann hemma mot Elfsborg med 2-0 under söndagskvällen. West Ham-lånet Sead Haksabanovic låg bakom båda målen.



Han hade en jobbig vår men kommit igång allt mer mot slutet, Sead Haksabanovic. Lånet från West Ham fick chansen från start i Norrköpings hemmamöte med Elfsborg under söndagskvällen och 20-åringen låg bakom båda målen i den första halvleken.



Efter halvtimmen spelad rakade Alexander Fransson in en retur efter skott från Haksabanovic och precis före paus slog Haksabanovic den hörna som Rasmus Lauritsen knoppade in med pannan.

Norrköping vann med 2-0 och har sju poäng upp till Europaplats. På tal om just Europa spelar IFK borta mot Hapoel Be'er Sheva i Israel på torsdag, detta i Europa Leagues näst sista kvalrunda. Norrköping har 1-1 att gå på från mötet på Östgötaporten.

- Vi hoppas kunna ta oss vidare där och sedan är det bara full fart i allsvenskan, säger målvakten Isak Pettersson till Cmore.

STARTELVORNA

Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Lauritsen, Castegren - Krogh Gerson, Fransson, Thorarinsson, Binaku - Sema, Nyman, Haksabanovic



Elfsborg: Ellegaard - Holst, Gregersen, Portillo, Strand - Gojani, Olsson, Ishizaki - Karlsson, Ndione, Lundevall