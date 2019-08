FEM SNABBA: "Djurgårdens stora fara inför MFF och AIK"

STOCKHOLM. Djurgården körde över Sirius på ett regnigt Tele2 Arena under lördagseftermiddagen. FD:s utsände Casper Nordqvist nedan med fem tankar kring serieledarnas nya viktoria.

FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER DJURGÅRDEN - SIRIUS 4-0- Det borde ha varit avgjort efter 23 minuter då Edward Chilufya fick öppet mål och bara skulle raka in 3-0, men zambiern - som var riktigt bra i övrigt - lyckades märkligt nog pricka ribban. I stället satte hemmalaget punkt i 35:e minuten då Jonathan Ring nickade(!) in trean och därmed var ett decimerat Sirius ett slaget lag.- Som om det röda kortet inte vore nog gjorde ju Djurgården dessutom mål på den efterföljande frisparken. Aslak Fonn Witry med skottet i ribban och på volley prickade Curtis Edwards in returen. Vilken debut!- Jag hade gärnasett engelsmannen mer än de 66 minuter som han fick på Tele2 Arena i dag. Fin passningsfot, rörlig och ständigt spelbar. En lovande debut och han kommer garanterat få chansen från start i nästa omgång då Djurgården tar emot AFC Eskilstuna eftersom Fredrik Ulvestad kommer vara avstängd då.- Så är det. Fredrik Ulvestad avstängd nu mot AFC som sagt samtidigt som Jesper Karlström är tillbaka från avstängning till samma match. Elliot Käck, Jonathan Ring och Mohamed Buya Turay blir alla avstängda mot MFF om de åker på ett gult kort mot AFC. Och tar de inget gult då finns risken att någon eller några av dem plockar ett gult mot MFF och därmed stängs av i derbyt mot Gnaget. Buya Turay Djurgårdens enda renodlade anfallare och Ring i mitt tycke mest kreativ i laget nu när Ajdarevic är skadad. Dessutom var Käck bäst på plan i dag. Vore tunga tapp om de missar MFF eller AIK!



Elliot Käck matchens lirare alltså?



- Ja! Återigen gjorde Käck en grym insats på sin vänsterkant. Han springer kopiöst upp och ner. Väldigt frejdig i offensiven och mot ett decimerat Sirius trivdes han enormt. Två målgivande passningar från vänsterbacken.